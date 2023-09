🎥 Match van Ajax stilgelegd, publiek scandeert om terugkomst Marc Overmars

Ajax Amsterdam zag zijn wedstrijd zondag stopgezet worden. Het stond toen 0-3 achter tegen Feyenoord.

Het gaat van kwaad naar erger bij Ajax Amsterdam, met als triest hoogtepunt de wedstrijd van vandaag tegen Feyenoord. Bij een 0-3-tussenstand werd de match definitief gestaakt.

Bij het begin van de tweede helft liep het helemaal fout. Het publiek liet ook duidelijk horen welke weg de club moet opgaan als ze willen dat het weer goed komt.

“Overmars, wie kent hem niet, hij is een echte Ajacied”, klonk het in keer. Dat er iets moet gebeuren bij Ajax is duidelijk. De voorbije twee jaar werden heel wat miskopen gedaan.

Net voor het uur werden opnieuw vuurwerk op het veld gegooid en dat was het teken voor de scheidsrechter om de match definitief stop te zetten.

Het is nu aan de Nederlandse voetbalbond om te beslissen wat er met het resterende deel van de wedstrijd zal gebeuren. Ook buiten het stadion ging de ellende verder. Er werd vuurwerk afgeschoten, de politie chargeerde en gebruikte traangas.

Mensen drongen ook binnen aan de hoofdingang, vlak bij de kleedkamers. Bekijk die beelden hieronder...

Ajacieden dringen hoofdingang binnen op 10m waar de kleedkamers zitten. Feyenoord nog binnen, als dit maar goed afloopt zonder gewonden… gelijk de competitie uitzetten!! #ajafey #ajax pic.twitter.com/UJ4ZkWMefp — Fleurs Voetbal Verzameling 🇳🇱 (@Fverzameling) September 24, 2023