KV Mechelen krijgt felicitaties over match tegen Antwerp: "En niet zoals KAA Gent"

KV Mechelen speelde 0-0 gelijk tegen Royal Antwerp FC. Dat was zeker de verdienste van de organisatie van Steven Defour.

Twee stevige organisaties tegen elkaar, dat was het verhaal van KV Mechelen en Royal Antwerp FC zaterdagavond. Al zitten ze allebei ook met een spits die niet raakt schiet.

“Voor Lauberbach gold hetzelfde als voor Janssen: hard werkend, maar niet doelgericht”, zegt Patrick Goots bij Gazet van Antwerp. “Die bal die Schoofs in de eerste helft achteruit legde, had Lauberbach met de binnenkant van de voet in het lege doel moeten stiften.”

Die had er volgens Goots hoe dan ook in gemoeten. “Toby hinderde hem nog een beetje, maar een echte spits maakt die kans af. Daarom denk ik niet dat Lauberbach iemand is die er op een heel seizoen twintig zal maken.”

Het punt zorgt echter voor het nodige vertrouwen richting volgend weekend. “Op basis van deze prestatie kan Mechelen met een goed gevoel naar Anderlecht volgende week. Al zal er daar van iemand als Lauberbach verwacht worden dat hij dan wel een van de weinige kansen afmaakt.”

Op de organisatie van Defour was alvast niets aan te merken. “Vanuit de organisatie probeerde Mechelen er voetballend, en met de middelen die het heeft, uit te komen. Het heeft, in tegenstelling tot RWDM en AA Gent, dus zeker niet de bus geparkeerd.”