Union kent een perfecte generale repetitie voor de wedstrijd van donderdag tegen Liverpool

Prachtig voetbalweer in het Dudenpark en dit inspireerde beide ploegen om een mooie pot voetbal op de mat te brengen.

Union voerde een aantal wissels door met het oog op de Europese verplaatsing naar Liverpool van komende donderdag en dit zorgde ervoor dat het even zoeken was naar de automatismen.

Stilstaande fases

Sporting Charleroi nam het initiatief in de eerste minuten, maar het was Union dat als eerste kon prikken. Na een vrije trap kan Sykes de bal gemakkelijk met het hoofd binnenwerken. Sporting Charleroi bleef niet bij de pakken zitten. Parfait Guiagon profiteerde van mistasten in de defensie van Union en zette de bordjes in evenwicht.

In het slot van de eerste helft kwam Sporting Charleroi op voorsprong, maar het feest ging echter niet door. De VAR greep in en Mbenza zag zijn doelpunt afgekeurd worden. Dit inspireerde Union om te profiteren op slag van rust.

Tweemaal een stilstaande fase werd Sporting Charleroi fataal. Eerst met een hoekschop kon Burges het afmaken en nadien volgde wederom Sykes. Zo stond het 3-1 met de rust.

Inspiratieloos Charleroi

Trebel viel in met de rust bij Sporting Charleroi en deze moest de 'Carolo's' inspireren. Dit gebeurde echter totaal niet. Union kon de wedstrijd uitspelen en prikte regelmatig tegen. De VAR greep echter in waardoor er geen vierde doelpunt op het bord verscheen.

Sporting Charleroi kon echter geen vuist maken en legde zich al snel neer bij de het resultaat. Union kent zo een perfecte generale repetitie voor de wedstrijd van donderdag in en tegen Liverpool.