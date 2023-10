Alexander Blessin haalt bijzonder mooie anekdote boven over Liverpool

Donderdag speelt Union SG in de Europa League op bezoek bij Liverpool. Een unieke ervaring ook voor trainer Alexander Blessin.

Union SG blijft het bijzonder goed doen in de Jupiler Pro League. Het zette zondag eenvoudig Sporting Charleroi opzij met 3-1.

Op de persconferentie achteraf kon trainer Alexander Blessin dan ook al snel het vizier op de match van donderdag in de Europa League op bezoek bij Liverpool leggen.

Hij eindigde zijn uiteenzetting met een bijzonder mooie anekdote over zijn tegenstander. “Toen ik nog trainer was van de U19 van Leipzig, speelden we in de voorbereiding eens tegen de U19 van Liverpool. We bezochten toen Anfield en het museum”, klonk het bij de Duitser.

“Ik stuurde een filmpje door naar mijn vrouw van mezelf in het stadion, met de boodschap dat het een droom zou zijn om daar ooit te spelen. Vijf jaar later is het zover. Als het voor mij al zo speciaal is, kan ik mij voorstellen dat het voor mijn spelers ook zo is.”