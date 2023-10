Gooit Felice Mazzu de handdoek? "Dan kunnen ze niet verder met mij"

Sporting Charleroi verloor met 3-1 bij Union SG. Felice Mazzu was achteraf niet te spreken over zijn ploeg.

Drie stilstaande fases, drie doelpunten voor Union SG. Sporting Charleroi kreeg geen voet aan de grond in de hoofdstad en dat zinde Felice Mazzu duidelijk niet. hij had op een veel betere prestatie tegen zijn ex-werkgever gerekend.

“In het spel was er veel te weinig agressiviteit en duelkracht. Ik ga niet herhalen wat ik in de kleedkamers heb gezegd, maar ik zeg er wel altijd mijn gedacht”, klonk het bij Het Nieuwsblad.

“Ik wil niet dat we voortgaan met deze mentaliteit. In de vorige nederlagen kon ik mij erbij neerleggen, omdat de mentaliteit toen wel goed was. Maar vandaag was het echt onvoldoende om met iets naar huis te gaan.”

Meer zelfs, Felice Mazzu stelde zijn eigen positie openlijk in vraag. “Ik heb tegen de spelers gezegd dat ik zo’n nederlaag niet accepteer. Als de club en de ploeg verder willen met mij, is het tijd om wakker te worden. Anders denk ik niet dat ze nog verder zullen kunnen met mij.”