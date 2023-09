Kamal Sowah trapt Standard naar de overwinning tegen ex-ploeg OH Leuven

De weg naar boven is ingezet voor Standard. Na een matige partij voetbal konden de Rouches de drie punten wegkapen op het veld van OH Leuven. Ze springen zo over de Leuvenaars in de stand na een mooie 7/9.

Lange verkenfase

Zowel OH Leuven als Standard konden de drie punten goed gebruiken met de competitiestand in het achterhoofd. Want hoewel Standard 4 wedstrijden op rij niet verloren had, stond het nog altijd op een play down-plekje. OH Leuven stond voor aftrappen dan weer één plaatsje boven de Rouches.

De eerste grote kans was voor de thuisploeg. Thorsteinsson verscheen vanuit een schuine hoek oog in oog met Bodart maar die had de hoek goed verkleind waardoor de IJslandse winger niet meer kon scoren.

© photonews

Daarna namen de bezoekers het initiatief, en vooral het balbezit, over. Op echte kansen was het lang wachten. Na een corner werd de bal doorgekopt maar Fossey kwam net tekort om de bezoekers van dichtbij op voorsprong te zetten.

Toch nog een doelpunt

Vlak voor rust was het dan toch raak. Alzate verstuurde een perfecte pass in de lucht richting Kanga die een ongelukkige eerste helft achter de rug had. De Ivoriaanse aanvaller omspeelde OHL-doelman Prevot en legde de 0-1 in het lege doel.

© photonews

Eerste bal tussen de palen meteen raak

OH Leuven kwam niet furieus uit de kleedkamer en na een uur was de schwung er volledig uit. Of zorgde de thuisploeg ervoor dat de bezoekers in slaap gewiegd werden? Want na 65 minuten lukte het de Leuvenaars toch eens om een vlotte combinatie op de mat te brengen. Thorsteinsston stak de bal perfect diep richting Mendyl en die trapte de gelijkmaker overhoeks voorbij Bodart.

© photonews

© photonews

OH Leuven trekt lijn niet door en krijgt koude douche van ex-speler

De gelijkmaker leek de thuisploeg zuurstof te geven om erop en erover te gaan met veel aanvallende intenties maar die zwakten naarmate de wedstrijd vorderde toch weer af waardoor Standard opnieuw het balbezit op zich nam.

Dat was lang zonder echt doelgevaar maar tien minuten voor tijd hing de bal dan toch tegen de touwen. Een voorzet van Canak werd eerst nog weggekopt maar aan de rand van de 16 stond Sowah klaar om de bal in één tijd op de slof te nemen en Prevot te verschalken (via het hoofd van Pletinckx).

Brys bracht met Banzuzi en Braut Brunes nog twee aanvallers tussen de lijnen maar zij konden de nederlaag niet meer afwenden. OH Leuven moet opnieuw bang naar onder kijken in het klassement, Standard mag stilaan het vizier naar boven richten.