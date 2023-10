KAA Gent schiet zichzelf in de voet na korf gemiste kansen en een blunder van Nardi

KAA Gent heeft zichzelf twee punten door de neus geboord. De Buffalo's kwamen op voorsprong via Fofana, maar een blunder van doelman Nardi leverde RWDM de gelijkmaker op. In de tweede helft reeg Gent dan de gemiste kansen aan elkaar, al had de thuisploeg er ook nog een paar goeie via Gueye.

Moet je de bal hebben om goed te voetballen? 't Is de discussie die bij elke topploeg gesteld wordt. Vraag maar aan Brian Riemer. Winnen is niet genoeg, 't moet ook met dominant en verzorgd voetbal zijn. Bij KAA Gent viel die kritiek nog wel mee tot nu toe.

Geen dominant Gent in eerste helft

Tegen Antwerp parkeerde Hein Vanhaezebrouck midweeks de bus en daar kraaide amper een haan naar. Tegen RWDM had Gent halfweg de eerste helft 38 procent balbezit, maar het stond wel op voorsprong. Riemer en Vanhaezebrouck halen er tegenwoordig de schouders bij op, als de punten maar volgen.

Het was trouwens Malick Fofana die de Buffalo's op voorsprong bracht met een geweldige actie. Hij kreeg de bal in de middencirkel, rukte op, zette twee verdedigers op het verkeerde been en schoof de bal in de kortste hoek naast de paal.

Dan had Hein geen Cuypers (niet fit) in zijn selectie en zette hij Orban op de bank en toch was er eentje die individueel het verschil kon maken. Voor de wedstrijd klaagde Vanhaezebrouck nog dat teams als Club Brugge en Genk zomaar zeven spelers kunnen wisselen. "Wij hebben die luxe niet", zuchtte hij.

Wel, vraag het aan Deila of Vrancken en ze zullen quasi een ledemaat opgeven om die luxe voorin te hebben. Wie zou er Gift Orban nog op de bank zetten om Tissoudali nog wat meer matchritme te gunnen?

Nardi pijnlijk in de fout, rist aan kansen

Maar als de tegenstander de bal heeft, volgen er ook onvermijdelijk kansen. Of gaat er wel iemand in de fout. Deze keer was het doelman Nardi, die zich miskeek op een hoge bal en Gueye de gelijkmaker zag maken.

RWDM kon begin tweede helft zelfs voor hebben gestaan, maar Abe werkte te centraal af en Nardi pakte goed met een beenveeg. RWDM, daar heb je nooit mee gedaan. Op wilskracht kunnen ze veel. Ook verdedigen, al kwam daar het nodige geluk bij te kijken.

En de nodige missers van Gent. Fofana en Tissoudali stapelden de kansen op, maar konden maar niet afwerken. Vanhaezebrouck smeet Orban in de strijd, maar de kansen volgden niet meer. Orban zag er ook niet echt gemotiveerd uit. Integendeel, de beste was nog voor Gueye. Een onnodig puntenverlies voor Gent, RWDM dat blijft intussen maar punten sprokkelen.