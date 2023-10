Fofana komt met opvallende viering van zijn doelpunt én vergelijking naar buiten

Malick Fofana zette KAA Gent op RWDM op voorsprong. Hij vierde die goal op een bijzondere manier.

KAA Gent speelde zondag 1-1 gelijk op bezoek bij promovendus RWD Molenbeek. Het doelpunt van de Buffalo’s was van Malick Fofana.

Zijn goal vierde hij op een bijzondere manier: rechterhand voor de mond, linkerwijsvinger naar de slaap. En dat heeft hij ergens anders gekopieerd.

“Er zat bij mij geen boodschap achter, maar Romelu Lukaku en Jérémy Doku deden het ook al”, vertelt Fofana aan Het Laatste Nieuws.

“Doku is een beetje een voorbeeld voor me, ik word ook wel met hem vergeleken. Wat hij op zijn leeftijd al bereikt heeft bij Manchester City en de Rode Duivels, is indrukwekkend.”

Al beseft Fofana ook dat er nog veel werk aan de winkel is om in de voetsporen van Doku te treden. “Wat ik nog moet bijschaven in vergelijking met hem? Mijn één tegen één moet nog zuiverder, dat zeker. Verder ook wat meer statistieken. En body? Dat ook, maar qua speelstijl zijn we echt wel vergelijkbaar.”