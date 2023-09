Mag het ietsje meer zijn Anderlecht? Brusselaars brengen zichzelf nog in de problemen na héél vroege voorsprong

Anderlecht stond na 28 seconden al op voorsprong via Dreyer. Zeven minuten lang leek het alsof ze over Eupen gingen lopen. Niks was minder waar. Nuhu maakte gelijk en Anderlecht verloor de controle over de match. Vazquez zorgde uiteindelijk nog met een afgedwongen own goal en een doelpunt.

Een zaterdagnamiddag om 16u Am Kehrweg eind september. Dat valt best mee hoor. We hebben er al gezeten om 20u half januari bij -5. Zelfs in Eupen gaf de thermometer nog een aangename 20 graden aan. Ideaal om er iets leuks van te maken.

Waar is die nummer 10?

En Anderlecht leek dat ook van plan. Na minder dan een halve minuut lag de bal al in het netje. Leoni veroverde, lanceerde en zag Dreyer vanuit een scherpe hoek afmaken. Wat een begin. Het leek zelfs een vervolg te krijgen, want in de zeven daaropvolgende minuten hadden Diawara, Dreyer en Rits de score kunnen/moeten verdubbelen.

Eupen leek geen kans te maken, maar daarna werd toch duidelijk dat er mogelijk iets scheelde aan de opstelling van Brian Riemer. Op de roep naar een nummer 10 had hij geen gevolg gegeven, maar telkens Anderlecht de bal recupereerde bleek er geen verbindingspunt te zijn.

© photonews

Daardoor werd het voorspelbaar, want de bal moest ofwel naar de flanken of naar Vazquez, die moest kaatsen naar... een opkomende middenvelder. Je zag Anderlecht de controle over de match verliezen. Er waren al een paar waarschuwingen geweest, maar kort voor de pauze maakte Nuhu er 1-1 van.

Patris als rechtsbuiten

We blijven het herhalen: Anderlecht heeft centraal ideeën nodig. Leoni zou dat ook kunnen hoor, maar staat momenteel te laag op het veld. Je blijft de indruk hebben dat ze niet weten wat te doen in balbezit. Zoeken, kijken, breed spelen, draaien en keren...

Patris hoog zetten en een middenvelder zijn plaats laten innemen, dat was zowat het plan dat Riemer bedacht had. Zo kon Dreyer centraler gaan spelen. Waarom het allemaal zo ingewikkeld maken? In plaats van Diawara een Flips op het veld zetten, Rits als enige verdedigende middenvelder en Leoni daarvoor.

Abominabele schoten

Misschien stellen wij het te simplistisch voor, maar waarom jongens ergens zetten waar ze niet weten wat te doen? Als je op het veld van Eupen zo speelt, heb je toch wel een probleem. Al liep het alweer goed af. Op een voorzet van Hazard kon Vazquez binnenduwen, zijn eerste voor Anderlecht.

Maar mocht het ietsje meer zijn? Nuhu kreeg de kans op de 2-2 en had die altijd moeten maken. Er waren nog kansen voor Anderlecht hoor, maar misschien moeten ze ook eens trainen op een bal tussen de palen trappen, want dat bleek toch ook een probleem. Vazquez maakte er wel nog 1-3 van.

In ieder geval: we kunnen ons niet voorstellen dat dit is waar de Denen naar op zoek zijn in het spel van paars-wit.