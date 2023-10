Negen officiële matchen en hij is al -verrassend - de beste assistgever in de Jupiler Pro League

Sinds zaterdag is er een nieuwe - voorlopige - assistenkoning in de Jupiler Pro League. En het zou voor velen wel eens een verrassing kunnen zijn, maar dat is intussen dus Théo Leoni.

Leoni gaf al na 24 seconden zijn eerste assist op Dreyer, die vier seconden later de bal in het Eupense doel had gedeponeerd. In de slotfase verstuurde Leoni ook de lange bal waar de Eupense verdediger onderdoor ging en waaruit Vazquez kon scoren. Dat waren dus assist vier en vijf van het seizoen. Straf voor een jongeman die pas zijn eerste negen officiële matchen voor Anderlecht achter de rug heeft. Daarmee is zijn betrokkenheid bij de doelpuntenproductie van paars-wit ook opgetrokken naar 46,2 procent, wat ook niet onaardig is. Eerder gaf hij ook al twee assists in de wedstrijd tegen Westerlo en eentje tegen KV Kortrijk. De middenvelder scoorde ook al tegen Charleroi.