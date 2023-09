Een primeur? Anderlecht-jonkie zowel in Eupen als Brussel op de bank... op één avond

Anderlecht wist zonet met 1-3 te winnen op het veld van Eupen. De Futures werken op dit moment een thuiswedstrijd af tegen Lierse Kempenzonen.

Tristan Degreef zag vanop de bank hoe Anderlecht 1-3 wist te winnen op de Kehrweg.

De 18-jarige middenvelder maakte in die wedstrijd geen minuut, maar zat een paar uur later al op de bank van Anderlecht Futures. Die spelen op dit moment een thuiswedstrijd tegen Lierse Kempenzonen.

In een tijdspanne van 4 uur zit Degreef dus zowel op de bank in Eupen, als in Brussel. Een primeur?