Analist benoemt grote probleem waarom RSC Anderlecht play-off 1 niet haalt

RSC Anderlecht doet het dit seizoen beter dan vorig jaar. Toch zeker wat het aantal punten betreft.

RSC Anderlecht won zaterdag van KAS Eupen. Het staat daardoor op dit moment samen met KAA Gent aan de leiding, al speelde het wel een wedstrijd meer dan de Buffalo’s. Union SG kan nog over paarswit springen, Club Brugge gelijk komen.

Analist Thomas Chatelle vindt niet dat RSC Anderlecht op dit moment thuishoort in play-off 1 en daar heeft hij duidelijk zijn redenen voor.

“Op dit moment vind ik hen nog te licht voor play-off 1. Ze zijn nog niet consistent genoeg, het is een beetje up en down en ze creëren nog moeilijk kansen. Het is nog afwachten of met al die nieuwe spelers de mayonaise zal pakken”, klinkt het in De Zondag.

Nochtans lijken ze alles in huis te hebben om dat doel te verwezenlijken. In vergelijking met de elfde plaats van vorig seizoen zou het dit jaar Couckenbak moeten zijn. Al is er nog heel wat werk aan de winkel.

“Ze beschikken over voldoende individuele kwaliteit om de top 6 te ambiëren, maar collectief zijn ze nog niet zover als teams als Gent en Genk. Het voornaamste probleem is al die spelers volgens een bepaalde lijn samen te laten spelen en die lijn zie ik niet bij Riemer”, zegt Chatelle nog.