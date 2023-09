Feest in de kleedkamer van Anderlecht en dat werd nog groter na beslissing van Riemer

Grote opluchting bij de Anderlecht-spelers na drie gelijke spelen op rij. De winst op het veld van Eupen en de (voorlopige) tweede plaats deden deugd. En dat was duidelijk te merken.

Het was luid in de kleedkamer van Anderlecht. De 'ziggezagges' en 'we are here' vlogen door de gangen. Eén speler had er trouwens niet beter op gevonden dan 'two days off' door de speaker te laten galmen. Wat tot algemene hilariteit leidde in de gang waar ook Jesper Fredberg en Brian Riemer stonden.

"Ik ga er eens over nadenken", zei Riemer achteraf. Maar intussen hebben de spelers de belofte gekregen dat ze inderdaad twee dagen verlof krijgen, tot dinsdag. Wat leidde tot nog meer spontane uitbarstingen.

Er zit ook een plan achter, want binnen 14 dagen moeten heel wat internationals zich weer melden bij hun nationale ploeg. De thuisblijvers krijgen dan wel wat vrije dagen. Zo kunnen ook jongens als Vertonghen, Debast, Schmeichel,... wat tijd met de familie doorbrengen.