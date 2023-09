KV Kortrijk doet wat het met Edward Still niet kon en bezorgt Cercle Brugge zorgen

KV Kortrijk won vrijdagavond voor de eerste keer dit seizoen in de Jupiler Pro League. De Kerels versloegen Cercle Brugge met 2-1 na een stevige wedstrijd met veel duelkracht en inzet van beide clubs.

Vrijdagavond openden KV Kortrijk en Cercle Brugge speeldag 9 van de Jupiler Pro League. Voor de Kerels was het de eerste wedstrijd van het seizoen zonder Edward Still die eerder deze week ontslagen werd. Glen De Boeck werd aangesteld als nieuwe hoofdcoach, maar begint pas met zijn functie na deze wedstrijd. Joseph Akpala mocht dus zijn debuut als hoofdtrainer maken.

Bij KVK kwamen Davies, Kana en Mehssatou in de basis. Kersvers vader Hannes Van Der Bruggen kreeg wat rust, hij startte op de bank. In zijn plaats kwam Nils De Wilde. Gboho werd in de basis gedropt ten koste van Alan Minda.

De wedstrijd begon evenwichtig. Het spel ging goed op en neer met openingen voor beide clubs. De eerste grote kans was voor Cercle iets na het kwartier. Popovic kwam heel goed ingevlogen op een corner maar kon zijn hoofd net niet tegen de bal zetten.

KV Kortrijk kreeg iets over het halfuur dé kans op de 1-0. De Neve gaf een goede bal naar de tweede paal waar Semedo klaarstond. Hij trapte van dichtbij op doel, maar zag zijn schot afgeblokt worden door een Cercle-verdediger die goed kwam ingevlogen.

© photonews

De tweede helft begon met geklungel voor eigen doel van KVK. Vandenberghe moest redding brengen op een bal van zijn ploegmaat. Even later trapten Mehssatou en Somers samen naar de bal waarbij die eerste zich flink bezeerde. Het leek onschuldig maar hij moest later toch op een brancard van het veld.

Vlak voor het uur kwamen de Kerels dan toch op voorsprong. De Neve geraakte in het strafschopgebied en trapte op doelman Warleson die niet genoeg redding kon brengen. Hij zag de bal achter zich in doel verdwijnen.

Met nog een kwartier te spelen rukte Alebiosu pijlsnel op langs de rechterflank. Hij geeft een bal achteruit en Davies kan de bal makkelijk in doel tikken. In de tien minuten extra tijd kon Da Silva op aangeven van Ravych de slotfase nog spannend maken, door de 2-1 in doel te knikken.

Zo wint KV Kortrijk voor de eerste keer dit seizoen en schudt het zich los van KVC Westerlo dat zo alleen laatste blijft. Cercle Brugge liet zo ook de kans liggen om terug de top zes binnen te sluipen.