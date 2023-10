Alexander Blessin lacht zich richting Liverpool: "Dan hebben we een kans"

Donderdag speelt Union SG op bezoek bij Liverpool. Het is uitkijken wat de Brusselaars daar kunnen rapen.

De generale repetitie richting het duel in de Europa League tegen Liverpool verliep alvast volgens plan voor Union SG. Er werd met 3-1 gewonnen van Sporting Charleroi.

Tegen Liverpool zal het echter andere koek worden, al was het wel opvallend dat Charleroi door de knieën ging na drie doelpunten vanuit een stilstaande fase. Of dat ook donderdag zo vlot zal gaan is afwachten.

“Het was een blikopener in een moeilijke wedstrijd”, zei Alexander Blessin achteraf aan Het Nieuwsblad. “De hoge temperatuur in deze periode van het jaar speelde ons wat parten en we waren soms wat te lui en te slaperig. Liverpool zat toch al wat in ons hoofd.”

Rekenen op hoekschoppen en vrije trappen dan maar? “Tegen fantastische spelers als Konate en Matip zal het toch iets anders zijn. Hoewel, misschien maakt Matip weer een owngoal zoals dit weekend. Dan hebben we een kans. Waarom niet?”, lachte de Duitser.