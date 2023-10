Vier keer 90 minuten geen goal voor Antwerp: "Moet niet veel veranderen"

Royal Antwerp FC zit met een spitsenprobleem. Al 360 minuten scoorde de ploeg van trainer Mark van Bommel niet.

Tegen FC Barcelona en drie wedstrijden in de competitie. Vier matchen slaagt Royal Antwerp FC er niet meer in om een doelpunt te scoren. “We mogen dit nu echt wel een probleem noemen”, valt Goots met de deur in huis bij Gazet van Antwerpen.

“Op Barcelona kan je daar mee leven, maar niet drie keer na elkaar in de competitie. Antwerp had nochtans opnieuw in grote delen van de wedstrijd veldoverwicht, met enkele vlotte combinaties. Alleen ontbreekt in de zone van de waarheid de finesse.”

Balikwisha is niet de man waarop je moet rekenen voor goals en ook Muja en Ekkelenkamp kunnen hun statistieken niet opfleuren. Dit laat hoe dan ook zijn sporen na, bij het volledige team van Mark van Bommel.

“Van Bommel kan dan wel zeggen dat dit niet in de kopjes van zijn spelers zal kruipen, maar het valt op dat die twee gemiste strafschoppen tegen RWDM het vertrouwen van Janssen hebben aangetast. Ondanks zijn harde werk voor de ploeg worstelt hij momenteel met zichzelf. En dat voelt Antwerp.”

De oplossing ligt nochtans niet ver weg. “Toch hoeft er niet veel te veranderen”, vindt Goots. “Eens de pionnen voorin weer beginnen scoren, komt het vertrouwen terug en is het probleem ook weer opgelost. Want de kampioen speelt niet slecht. In balverlies blijft iedereen zijn vuile meters doen. De zesde clean sheet van het seizoen is zeker niet alleen de verdienste van Butez en Alderweireld.”