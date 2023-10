Wesli De Cremer komt zelf terug op rode kaart voor Bonsu Baah: "Dit zou een betere beoordeling geweest zijn"

KRC Genk speelde zondag 3-3 gelijk tegen KVC Westerlo. Een wedstrijd vol spektakel, al eiste scheidsrechter Wesli De Cremer meer dan nodig een hoofdrol op.

De Cremer gaf zelf toe dat de rode kaart niet de juiste beslissing was. "Ik heb na de wedstrijd de beelden bekeken. Ik moet concluderen dat een rode kaart een heel strenge beoordeling was. De juiste beoordeling zou een tweede gele kaart zijn geweest."

"Ik zie dat Bonsu Baah, Van Den Keybus ook vastheeft aan zijn trui. Ik zie hem ook wapenen en een slag richting het aangezicht invoeren. Ik zie een vol contact met de hand in het aangezicht van Van Den Keybus. Voor mij was dat onherroepelijk rood. Toen ik de beelden herbekeek zag ik dat er contact met de vingertoppen was, een betere beoordeling was dus een tweede gele kaart", gaat De Cremer verder.

Wouter Vrancken vertelde na afloop dat ref De Cremer hem zei dat Bonsu Baah zijn arm opspande. "Dat heb ik nooit zo gezegd. Wat ik heb gezegd is dat de speler in kwestie zich wapende. Zijn arm openzetten om die beweging uit te voeren."

Had Thomas Van Den Keybus dan geen geel moeten krijgen voor zijn overtreding? "Nee dat denk ik niet. Thomas Van Den Keybus maakt wel degelijk een overtreding, maar het gaat niet over een beloftevolle aanval of dergelijke. Daarom is er geen kaart nodig."

Er worden nu drie speeldagen schorsing gevraagd voor Bonsu Baah, terwijl De Cremer dus zelf toegaf dat het eigenlijk geen rechtstreekse rode kaart was. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd.