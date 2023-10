Bondsparket vraagt wel vrij zware schorsing voor Bonsu Baah na zijn omstreden rode kaart, Genk reageert onmiddellijk

Het bondsparket tilt blijkbaar niet licht aan de rode kaart die Christopher Bonsu Baah zondag kreeg tegen Westerlo. Nochtans waren veel analisten en waarnemers er het over eens dat het over een overdreven beslissing ging. Ze vorderen drie speeldag waarvan één effectief.

De motivatie van het bondsparket is ook duidelijk: "Het gaat om een brutaliteit die getuigt van geen fairplay en niet aanvaardbaar is op onze velden", klinkt het in de vordering.

Ter herinnering: de 18-jarige Ghanese winger kreeg direct rood nadat hij zich wild lostrok van Westerlo-verdediger Thomas Van Den Keybus. Iets ervoor had hij ook al geel opgepikt.

Genk gaat niet akkoord met het schorsingsvoorstel en dus moet het Disciplinair Comité erover oordelen. Bij Genk krijgen ze uiteraard ook veel meeval en zelfs Jonas De Roeck vond het rood overdreven.