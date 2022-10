Genk raast door en draait Westerlo helemaal door de gehaktmolen: na eerste helft al gespeeld

Genk heeft tegen Westerlo weer een demonstratie gegegeven van hun indrukwekkend aanvallend spel. Na de eerste helft was de match gespeeld na goals van Paintsil en twee van Onuachu én Munoz elk. Nene Dorgales kreeg nog rood en het werd nog 6-1. Genk verzorgt de show!

Bij de rust zochten we foto's voor dit verslag in het systeem van Photonews en we kwamen enkel juichfoto's van Genk tegen. Niet zo moeilijk als je weet dat de Genkies zowat elke kans verzilverden. 5-1 na de eerste helft, dan weet je als Westerlo-fan zijnde dat het nog veel pijnlijker kan worden.

Paintsil: goal, twee assists en uitgelokte penalty

De efficiëntie van Genk was duidelijk. Na vijftien minuten stond het al 2-0 na een goal van Paintsil - met een schitterende pass van Heynen - en eentje van Munoz na een hoekschop. Westerlo kreeg nog even hoop toen het een - volgens ons - heel lichte penalty kreeg voor een overtreding van Preciado op Foster. Dierckx zette hen op het scorebord, maar lang zou de hoop niet standhouden.

Paintsil, die weer een sterke wedstrijd speelde, bediende Onuachu tussen doelman en verdediging en het stond 3-1. Ook Genk kreeg een licht toegekende penalty - compensatie waar? - na een fout op Paintsil en Onuachu scoorde zijn zesde van het seizoen. Munoz deed in de toegevoegde tijd de Westelse boeken helemaal dicht na alweer een assist van Paintsil.

Hoe vat je dan een tweede helft aan? Wel, in het geval van Genk: op zoek gaan naar nog meer goals. Naar het motto van hun coach, die nooit voldaan is. Wouter Vrancken heeft hier wel iets speciaals van gemaakt. Herinner u dat dit dezelfde spelers als vorig seizoen zijn. Na vijf minuten in de tweede helft waren er al grote kansen voor Onuachu, Paintsil en Hrosovsky. Antwerp en Club zijn gewaarschuwd.

Rood

Westerlo maakte het zichzelf nog wat lastiger, want Nene pakte terecht rood na een tackle op de enkel van Munoz. Genk bleef aandringen, maar de efficiëntie was een pak minder dan in de eerste helft. Maar op geen enkel moment kon Westerlo de indruk geven van aan de achterstand te kunnen knabbelen. De balcirculatie van Genk was bij momenten indrukwekkend te noemen.

De jongens van Jonas De Roeck liepen achter een ongrijpbare bal. En uiteindelijk maakte Hrosovsky er toch 6-1 van. En daarmee mag Westerlo nog tevreden zijn...