De Roeck niet blij met wedstrijdmentaliteit van zijn ploeg: "Als je zo slap speelt tegen de beste ploeg van het land..."

Jonas De Roeck kreeg een flinke oplawaai tegen Genk. Verliezen kan altijd van een sterke ploeg als Genk, maar 6-1... dat doet een coach pijn. Zeker omdat hij vond dat het absoluut onnodig was.

De Roeck zuchtte eens na de match. "Waaraan het ligt? Een combinatie van aspecten. Er was veel vertrouwen bij hen en ze hebben weinig nodig om te scoren. Bij ons was er dan weer niet de intensiteit en mentaliteit van de afgelopen weken. In de eerste helft verloren we 68 procent van onze duels. Dat is toch een teken dat je twijfelt", aldus de coach van de Kemphanen.

"Als je te slap in duel gaat tegen de beste ploeg van het land krijg je dit resultaat. Dat is jammer, want het was onnodig. Dit was te vermijden. Met de juiste intensiteit in de eerste helft hadden we het hen heel moeilijk kunnen maken. Er lagen mogelijkheden. We hebben getoond dat er kansen lagen, want we waren gevaarlijk. Maar we hebben de tegenstander de kans gegeven al hun kwaliteiten uit te spelen. We speelden veel te ver van de man."