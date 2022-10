Westerlo kreeg geen poot aan de grond in Genk: "Verliezen, dat kan gebeuren, maar niet op deze manier"

Westerlo zal de zware nederlaag tegen Genk snel uit hun hoofd moeten zetten, want zaterdag wacht al de match tegen Kortrijk. Da's een wedstrijd die wat meer in evenwicht zou moeten zijn dan die tegen de Limburgers.

Een nederlaag die toch zwaar aankwam. 6-1 is nooit plezant natuurlijk. "Alles lukte bij hen in die eerste helft", aldus Mathias Fixelles. "We werden overklast vandaag, daar moeten we eerlijk in zijn. Zij haalden een ongelooflijk niveau. We hebben vandaag niets te vertellen. Dit is misschien wel goed, want het gaat ons met de voeten op de grond zetten."

Bij invaller Igor Vetokele klonken wel hardere woorden. "Verliezen van Genk kan, maar niet op deze manier. Alles begint met inzet en mentaliteit. We hebben heel veel achteruit gespeeld. Er was geen druk op de bal en we lieten te veel ruimte in onze rug. We zullen zaterdag moeten reageren."