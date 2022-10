Westerlo dankbaar dat match tegen Kortrijk al snel komt: "Heel de ploeg is te kort geschoten"

De penaltygoal van Tuur Dierckx bleek achteraf een doekje voor het bloeden. Westerlo werd overrompeld door een fantastisch Genk. "Hier moeten we niet te veel woorden aan vuil maken", schudde Dierckx achteraf het hoofd.

Dierckx zag een indrukwekkend Genk. "Wij hadden een totale offday, maar Genk was ook heel goed. Ze deden ons pijn met hun positiewissels en snelheid. Bij ons was het helemaal niet goed genoeg. We zijn te laks begonnen en elke kans voor hen was ook een doelpunt. Als we ons beste niveau gehaald hadden, was het misschien spannender geweest. Dit is niet de schuld van één iemand, maar van de hele ploeg. Als je met 6-1 verliest, is heel de ploeg te kort geschoten."

De knop snel omdraaien wordt de boodschap, want zaterdag dient er zich met Kortrijk een kans aan op eerherstel. "Gelukkig komt die match al snel en kunnen we de focus daarop verleggen", vervolgt Dierckx. "Laten we deze wedstrijd snel vergeten en vooral niet te veel woorden meer vuil maken aan deze zware nederlaag.”