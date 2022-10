Ref en VAR zorgen voor wat frustratie in spektakelmatch Genk: twee wel héél lichte strafschoppen (en veel tijd verloren)

Zeven minuten duurde de eerste helft van Genk-Westerlo langer dan normaal. Dat hadden er ook nog wat meer kunnen zijn als de scheidsrechters rekening hadden gehouden met de volledige lengte van de VAR-interventies.

Scheidsrechter Arthur Denil floot immers twee wel héél lichte strafschoppen. De eerste voor Westerlo na een kleine twintig minuten. Westerlo-aanvaller Lyle Foster wierp zijn lichaam voor Preciado en die tikte hem natuurlijk aan. Strafschop oordeelde Denil en de VAR ging daar na wat twijfelen mee akkoord.

Aan de overkant viel er ook een strafschop toen Paintsil zich voor Seigers wurmde. Ook strafschop, al leek het veel op compensatie. Daarnaast duurde het minuten vooraleer de VAR er uit was of Paintsil nu buitenspel stond bij het begin van de fase. In de studio van Eleven vond Gert Verheyen het geen penalty langs beide kanten. "Ze weten toch in Tubeke dat die in het rood de aanvallers zijn?", vroeg hij zich af bij de eerste penalty.