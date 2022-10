Vrancken ziet zijn Genk elke dag progressie maken: "Wat we vandaag lieten zien, was een mooie cocktail"

Wouter Vrancken ging achteraf mee feesten met zijn spelers op het veld. Een bedankje richting de supporters, die er een leuke voetbalavond van maakten. Da's wel iets makkelijker als je ploeg in de eerste helft al vijf keer scoort.

En geweldig voetbal op de mat bracht. Genk kreeg wel eens de opmerking dat ze veel wedstrijden wonnen met één goal verschil. "Ik denk dat we in die andere wedstrijden ook wel veel kwaliteit lieten zien, maar vandaag werd dat gekoppeld aan efficiëntie", merkte Vrancken op. "En dat is een mooie cocktail."

Die eerste helft mogen we gerust indrukwekkend noemen zelfs. Bij de vijfde goal werden er zelfs 31 passes gegeven vooraleer Munoz binnenkopte. "De eerste helft was heel compleet. Ik kan mijn spelers enkel feliciteren met zo'n prestatie."

Genk zet de andere topclubs natuurlijk onder druk. "We kijken nog niet te veel naar de toekomst. We proberen iedere dag beter te worden en elkaar te pushen. Ik heb een groep die heel bereidwillig is om dingen op te pikken en te leren. Met zo'n instelling kan je groeien. Met die andere dingen ben ik niet bezig. En dat zie ik ook bij mijn groep."