Sinan Bolat moet in beker nog eens tegen Genk: "In korte tijd iets neergezet"

Westerlo kreeg in de competitie een flink pak rammel van Racing Genk en moet ook in de beker tegen de Limburgers spelen.

De doelman van Westerlo zag dat zijn ploeg het bijzonder moeilijk had tegen de competitieleider. De nederlaag zet de promovendus weer met de voetjes op de grond.

“We mogen niet denken dat we al gered zijn omdat we zevende of achtste staan. Wij moeten iedere wedstrijd vechten voor elke bal, voor elk stuk grond”, zegt de keeper in Het Belang van Limburg.

Het werd 6-1 tegen Genk, maar het hadden er zeker nog vier of vijf meer kunnen zijn. “Wat moet ik daar op zeggen? Het kon veel meer zijn, maar 1-0 of 6-1, dat maakt op het einde niet veel uit.”

“Wouter Vrancken heeft in Genk in korte tijd iets neergezet. Hij heeft een ploeg gekneed waar iedereen bereid is voor elkaar te vechten. Op basis van hun voetballend vermogen en kwaliteiten is dit Genk nog meer dan Antwerp de favoriet voor de titel.”