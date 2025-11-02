Reactie Herstelde Onyedika klaar voor Barça? Speler en coach zeggen niet exact hetzelfde: Hayen staat op zijn strepen

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Jan Breydelstadion
Reageer
Herstelde Onyedika klaar voor Barça? Speler en coach zeggen niet exact hetzelfde: Hayen staat op zijn strepen
Foto: © photonews

Iedereen bij Club Brugge was zaterdagavond blij met de terugkeer van Raphael Onyedika. De vraag is nu: kan hij ook ingezet worden tegen Barcelona? Zo ja, hoeveel minuten?

Nicky Hayen spreekt klare taal over de speelminuten voor Onyedika. "Dertig minuten was in deze match voor hem het maximum. Kan hij tegen Barcelona starten? Om die beslissing te nemen, moeten we bekijken wat de impact is en hoe hij zich voelt. Ik kan wel al zeggen dat het uitgesloten is dat hij negentig minuten speelt. Die stap is te groot qua intensiteit."

Zo neemt Hayen een duidelijk standpunt in en bij de speler zelf horen we toch enigszins andere taal. Onyedika doet veel minder uitschijnen dat hij nog een bepaalde progressie moet maken. "Als ik geen honderd procent was, had ik niet moeten spelen. Ja, natuurlijk ben ik klaar om te spelen tegen Barcelona. Het wordt een boeiende wedstrijd voor ons allemaal."

Onyedika mikte op Barça voor terugkeer

Onyedika is sneller hersteld van zijn blessure dan initieel verwacht. Het is niet onlogisch dat middenvelder de wedstrijd tegen Barça viseerde om er weer bij te zijn. "Normaal dacht ik al aan een terugkeer tegen Bayern München. Ze zeiden dat dit niet haalbaar is. Sindsdien ben ik beginnen denken aan de match tegen Barcelona."

Hayen krijgt er zo een extra troef bij. "Je ziet dat er met hem tussen de lijnen een bepaalde rust in de ploeg terugkomt en ook een bepaalde structuur en stabiliteit. Dat is wel belangrijk voor de balans", haalt de coach aan. "Het verzorgen van die balans heeft Rapha van nature uit, terwijl anderen daar iets meer over moeten nadenken. Het is door de jaren heen al gebleken hoe belangrijk Rapha is voor onze ploeg."

Alleen mag hij dan geen kans aan de tegenstander schenken zoals zaterdag. Hayen rekent er op dat dit woensdag achterwege blijft. Onyedika bestempelde het zelf als een individuele fout die niets te maken heeft met matchritme. Bekijk hierboven ook de analyse van Nicky Hayen over de competitiematch tussen Club en Dender.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

