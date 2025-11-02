Trainer Nicky Hayen is heel eerlijk over het huidige niveau van Club Brugge en zegt waar het op staat

Trainer Nicky Hayen is heel eerlijk over het huidige niveau van Club Brugge en zegt waar het op staat
Foto: © photonews

Nicky Hayen steekt zich zelden weg voor een eerlijke analyse. Het huidige niveau van Club Brugge is nog niet wat hij in gedachten heeft.

Nochtans was er na die 5-5 in september tegen Westerlo één belangrijke opdracht: verder puntenverlies in de competitie vermijden. Die opdracht heeft Club Brugge daarna tot in de puntjes vervuld. Standard, Union, OHL, Antwerp en Dender werden allemaal over de knie gelegd. Alleen gebeurde dat telkens slechts met het kleinste verschil.

Van een titelkandidaat mag toch af en toe een wat meer overtuigende score verwacht worden. Het is een teken aan de wand dat die er niet komt. "Het klopt dat het nog niet allemaal top is", geeft Club Brugge-trainer Nicky Hayen ruiterlijk toe. "We hebben ons daar ook nooit achter verstopt." Hayen voelt er weinig voor om de dingen te verbloemen.

Nog werk aan de winkel bij Club Brugge

Er is dus nog werk aan de winkel. Het is niet onlogisch dat die vaststelling naar voren komt in bepaalde verraderlijke competitiematchen, maar thuis tegen de hekkensluiter zou dat toch achterwege moeten blijven. "In de eerste helft had ik een beter gevoel. Als we dan nog eens het tempo konden verhogen en de pressing konden blijven zetten, dan konden we het onszelf makkelijker maken."

Nicky Hayen heeft met eigen ogen gezien dat Club Brugge ook thuis tegen Dender dit na de pauze naliet. "De linies werden opnieuw groter. Dan gaat het tempo eruit. Dat is iets wat we moeten meenemen naar de toekomst." Het tempo voldoende hoog leggen, blijft immers een sleutel om tegen lager gerangschikte teams het verschil te maken.

U kunt hierboven nog eens bekijken wat Hayen nog te zeggen had in zijn analyse van Club Brugge - Dender. Woensdag kunnen zijn spelers zich nog eens uitleven vanuit de underdogrol, wanneer Barcelona op bezoek komt in het kader van de Champions League.  

