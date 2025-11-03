Club Brugge-spelers laten hun hart spreken en jagen allerhoogste dromen na: "Barcelona, Real, Bayern..."

Alle Club Brugge-spelers zijn aan het aftellen in de laatste 48 uur voor ze het grote Barcelona partij geven. Het kampioenenbal geeft hen de kans om hun allergrootste dromen na te jagen.

Daar spreken ze heel open en eerlijk over. Voor Christos Tzolis is Barça alvast een tegenstander die tot de verbeelding spreekt. "Iedereen kent Barcelona. We zijn allemaal gemotiveerd voor deze wedstrijd. Dit is topniveau, Champions League-niveau. We spelen tegen sommige van de beste spelers in de wereld. Barcelona is een van de beste ploegen ter wereld, misschien wel de beste."

Het doet hem denken aan zijn grootste dromen als jong voetballertje. "Als jonge gast droom je er van om voor zulke ploegen te spelen: Barça, Real, Bayern München... Dat zijn ongelooflijke ploegen." Wat is er dan mogelijk woensdag? "Het is positief dat we thuis spelen. Zij zullen niet veel van ons af weten. Wij weten natuurlijk ook niet precies hoe zij zullen spelen, want zo'n goede spelers hebben altijd wel iets in petto."

Thuispubliek kan Club Brugge een boost geven

Het wordt voor iedereen bij Club een spannende ervaring. "In een Champions League-wedstrijd kan van alles gebeuren. Het wordt een totaal andere match dan in München. We zullen de steun hebben van het thuispubliek. Dat geeft ons een grote boost om nog beter te spelen. In de Champions League vind ik ons thuis beter spelen dan uit. Je weet nooit wat woensdagavond kan gebeuren."

Tzolis denkt wel dat Club kansen zal krijgen. "Als we efficiënt genoeg zijn, dan ligt alles open." Ook voor Raphael Onyedika wordt het een bijzondere ervaring. "Het is moeilijk om te beschrijven wat Barcelona voor mij betekent. Als kleine jongen kijk je naar ploegen als Barcelona op televisie. Om nu de kans te krijgen om tegen hen te spelen: ik heb er amper woorden voor."

Onyedika wil in de eerste plaats genieten

Heeft Onyedika dan bepaalde verwachtingen voor de komende wedstrijd? "Ik verwacht dat we woensdag ons eigen spel zullen spelen en er gewoon van zullen genieten. We moeten niet te veel nadenken over de tegenstander. Het kan weer een groots moment worden in de Champions League: we moeten gewoon genieten."