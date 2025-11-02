Oud-assistent-coach Club Brugge staat voor aartsmoeilijke opdracht, maar wijst naar bemoedigende statistiek

Hayk Milkon is even terug in Brugge geweest, nadat hij anderhalf jaar als assistent-trainer aan de slag was voor de eerste ploeg van Club en voordien bij de jeugd van blauw-zwart actief was. Dat moet dus wel een bijzondere ervaring geweest zijn.

Inmiddels staat de Belgische Armeen al enkele maanden aan het roer van FCV Dender. Bij de volgers van Club Brugge worden nog steeds veel vraagtekens geplaatst bij de keuze van Milkon om de sprong te wagen en T1 te worden bij de rode lantaarn. Gelukkig daalt er maximum één ploeg, maar het blijft een moeilijke opdracht om Dender in de JPL te houden.

Het was dan al helemaal veel gevraagd om uit bij Club Brugge punten te sprokkelen. In elk geval heeft Dender een afstraffing kunnen vermijden: het werd 2-1. "Er was een verschil tussen beide teams, wat logisch is. Wij zijn er toch in geslaagd om hen even te doen twijfelen", verwijst Milkon na de late aansluitingstreffer van Mohamed Berte.

Milkon zag solide prestatie van Dender

Het is bijzonder hoe een trainer na een nederlaag behoorlijk positief kan klinken, terwijl het ook evengoed omgekeerd kan zijn. Dat heeft te maken met de verwachtingen. "Ik moet zeggen dat ik redelijk veel positieve dingen heb gezien. Ik ben dus tevreden. De machtsverhoudingen indachtig hebben we een tamelijk solide prestatie kunnen leveren."

Het redden van de eer in deze partij is echt wel iets heel belangrijks voor Dender. "We zijn opnieuw, voor de zoveelste wedstrijd op rij, tot scoren kunnen komen. Dat stemt me wel gelukkig." Om precies te zijn is het al de vijfde opeenvolgende keer dat Dender hier in slaagt, als we de bekermatch meerekenen. Dat is inderdaad opvallend voor een ploeg die helemaal onderaan bengelt.





Al iets meer scorend vermogen bij Dender

Zeker omdat in een eerdere fase dit seizoen Dender enorm grote problemen had om doelpunten te maken. Nu op defensief vlak nog de nodige vooruitgang boeken en dan heeft Dender misschien toch een sprankel hoop in de degradatiestrijd.