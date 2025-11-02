Dender-spits plots in de kijker: "We moesten profiteren van Champions League-gedachte bij Club Brugge"

Het zag er lang niet naar uit dat iemand van Dender in de kijker kon lopen uit bij Club Brugge. Toch was dat in de slotfase nog het geval met Mohamed Berte.

Er was quasi de volledige wedstrijd geen vuiltje aan de lucht voor Club Brugge Tot Berte in de 91e minuut de aansluitingstreffer lukte en een paar minuten later zelfs nog een kopkans kreeg op de gelijkmaker. "Ja, inderdaad. Ik moest gewoon beter afwerken", zegt hij in een exclusief gesprek met Voetbalkrant. "Misschien kon het de 2-2 worden en dan konden we terug naar Denderleeuw met één punt. Het is jammer."

Berte is dus kritisch voor zichzelf, maar het was uiteraard veel gevraagd van één speler om op het einde nog een totale ommekeer te bewerkstelligen. "Misschien was de 2-2 wel haalbaar als we de 2-1 vroeger konden scoren. Dan zou het een ander einde van de wedstrijd kunnen zijn." Zelfs nu was het toch nog even bibberen voor Club, ook al bleven er slechts enkele minuten over.

Club Brugge vergat verder uit te lopen

Voor aanvang van de match had Club 26 punten en Dender 4 punten. Dan moet het in het Dender-kamp heel moeilijk zijn om echt geloof te koesteren in een resultaat. "We waren wel klaar om één of meer punten te behalen", meent Berte. "In de eerste helft was Club heel dominant, ze hadden kansen om uit te lopen tot 4-0. In de tweede helft waren we misschien iets beter."

Wanneer de wedstrijd bij 2-0 wat begon te verwateren, lonkten er mogelijkheden voor Dender. De hekkensluiter wist natuurlijk ook dat ze bij Club aan het Champions League-duel met Barcelona zouden beginnen denken. "We moesten profiteren van de Champions League-gedachte bij Club Brugge. Dat hebben we niet gedaan. Ze hebben de drie punten gepakt. Proficiat aan hen."





Dender gelanceerd na eerste driepunter?

Berte rekent er op dat zijn ploeg vertrokken zal zijn eens een eerste overwinning in de competitie behaald kan worden. Tot dusver beleefde Dender dat winnende gevoel enkel in de beker. "Zelf moeten we verder werken richting die eerste driepunter. Er was inderdaad die zege in de beker. We hebben enkele dagen om de wedstrijd tegen Zulte Waregem voor te bereiden."