"Ik had nog tien jaar kunnen blijven" en toch vertrok hij bij Club Brugge

Hayk Milkon heeft zijn functie als assistent-trainer bij Club Brugge ingeruild voor een hoofdtrainerschap bij Dender. De keuze kwam onverwacht, maar was volgens hem noodzakelijk om zijn ambities waar te maken.

Milkon was jarenlang actief bij Club Brugge en genoot daar aanzien binnen de technische staf. Hij bevestigt dat hij zich gewaardeerd voelde en dat een langdurig verblijf tot de mogelijkheden behoorde. “Ik zat goed bij Club Brugge en kreeg er veel waardering voor mijn werk – ik had er wellicht nog tien jaar kunnen blijven”, stelt hij bij Het Nieuwsblad.

Ambitie als hoofdcoach

De overstap naar Dender betekent een stap in een andere richting, met meer verantwoordelijkheid en risico. Milkon erkent dat de keuze niet vanzelfsprekend was. “Ik snap dat je vraagtekens plaatst bij die beslissing.” Hij geeft aan dat hij bewust heeft gekozen voor een traject waarin hij zich verder kan ontwikkelen als hoofdtrainer.

Volgens Milkon was het moment juist en de interesse van Dender oprecht. “Ik wilde op een dag hoofdcoach zijn. Wel, dan mocht ik deze trein niet laten passeren.” Hij noemt het vertrouwen van de club als doorslaggevend. Dender zag in hem de geschikte persoon om de sportieve doelstellingen te realiseren.

De trainer is zich bewust van de uitdagingen die de functie met zich meebrengt. Hij spreekt openlijk over de risico’s van zijn keuze. “Er zijn risico’s, akkoord – ik zou me kunnen verbranden – maar dat kan evengoed gebeuren als ik me nestel in de anonimiteit.” Milkon kiest voor zichtbaarheid en verantwoordelijkheid.





Weloverwogen keuze

Hij benadrukt dat de keuze niet impulsief was, maar het resultaat van een weloverwogen afweging. De komende maanden zullen uitwijzen of Milkon zijn ambities kan waarmaken bij Dender. De club heeft hem aangesteld met duidelijke verwachtingen. Voor Milkon is het een kans om zich te profileren als eindverantwoordelijke, met een duidelijke focus op resultaat en ontwikkeling.