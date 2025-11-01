"Ik had nog tien jaar kunnen blijven" en toch vertrok hij bij Club Brugge

"Ik had nog tien jaar kunnen blijven" en toch vertrok hij bij Club Brugge
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Hayk Milkon heeft zijn functie als assistent-trainer bij Club Brugge ingeruild voor een hoofdtrainerschap bij Dender. De keuze kwam onverwacht, maar was volgens hem noodzakelijk om zijn ambities waar te maken.

Milkon was jarenlang actief bij Club Brugge en genoot daar aanzien binnen de technische staf. Hij bevestigt dat hij zich gewaardeerd voelde en dat een langdurig verblijf tot de mogelijkheden behoorde. “Ik zat goed bij Club Brugge en kreeg er veel waardering voor mijn werk – ik had er wellicht nog tien jaar kunnen blijven”, stelt hij bij Het Nieuwsblad.

Ambitie als hoofdcoach

De overstap naar Dender betekent een stap in een andere richting, met meer verantwoordelijkheid en risico. Milkon erkent dat de keuze niet vanzelfsprekend was. “Ik snap dat je vraagtekens plaatst bij die beslissing.” Hij geeft aan dat hij bewust heeft gekozen voor een traject waarin hij zich verder kan ontwikkelen als hoofdtrainer.

Volgens Milkon was het moment juist en de interesse van Dender oprecht. “Ik wilde op een dag hoofdcoach zijn. Wel, dan mocht ik deze trein niet laten passeren.” Hij noemt het vertrouwen van de club als doorslaggevend. Dender zag in hem de geschikte persoon om de sportieve doelstellingen te realiseren.

De trainer is zich bewust van de uitdagingen die de functie met zich meebrengt. Hij spreekt openlijk over de risico’s van zijn keuze. “Er zijn risico’s, akkoord – ik zou me kunnen verbranden – maar dat kan evengoed gebeuren als ik me nestel in de anonimiteit.” Milkon kiest voor zichtbaarheid en verantwoordelijkheid.

Weloverwogen keuze

Hij benadrukt dat de keuze niet impulsief was, maar het resultaat van een weloverwogen afweging. De komende maanden zullen uitwijzen of Milkon zijn ambities kan waarmaken bij Dender. De club heeft hem aangesteld met duidelijke verwachtingen. Voor Milkon is het een kans om zich te profileren als eindverantwoordelijke, met een duidelijke focus op resultaat en ontwikkeling.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
FCV Dender EH
Hayk Milkon

Meer nieuws

🎥 📷 De initiatiefnemer doet het volledige verhaal van de speciale Halloween-viering bij Club Brugge uit de doeken Reactie

🎥 📷 De initiatiefnemer doet het volledige verhaal van de speciale Halloween-viering bij Club Brugge uit de doeken

21:10
1
Club Brugge behaalt vijfde nipte overwinning op rij en kan nu het vizier op FC Barcelona richten

Club Brugge behaalt vijfde nipte overwinning op rij en kan nu het vizier op FC Barcelona richten

20:10
Angulo tovert weer en bezorgt Hasi deugddoende zege tegen KV Mechelen

Angulo tovert weer en bezorgt Hasi deugddoende zege tegen KV Mechelen

22:39
"Zij waren mijn voorbeelden": Senne Lammens noemt twee namen uit en ze komen uit de JPL

"Zij waren mijn voorbeelden": Senne Lammens noemt twee namen uit en ze komen uit de JPL

22:30
Stijnen neemt geen blad voor de mond: "Als ik zie naar de mensen die in eerste klasse hoofdtrainer worden..."

Stijnen neemt geen blad voor de mond: "Als ik zie naar de mensen die in eerste klasse hoofdtrainer worden..."

21:40
1
Wie scoorde vandaag in de Challenger Pro League? Ontdek hier alle uitslagen

Wie scoorde vandaag in de Challenger Pro League? Ontdek hier alle uitslagen

21:55
Franky Van Der Elst betrapt Antwerp op heel slimme, maar ook heel straffe uitspraken

Franky Van Der Elst betrapt Antwerp op heel slimme, maar ook heel straffe uitspraken

21:00
🎥 De topper in de Bundesliga? Vincent Kompany maakt er korte metten mee: nieuwe demonstratie van Bayern

🎥 De topper in de Bundesliga? Vincent Kompany maakt er korte metten mee: nieuwe demonstratie van Bayern

21:20
Geen Standard, geen KAA Gent, geen KRC Genk: "Zij deden een 'effort', maar ik ook..."

Geen Standard, geen KAA Gent, geen KRC Genk: "Zij deden een 'effort', maar ik ook..."

20:30
🎥 Prachtige penseeltrek brengt titeldromen opnieuw iets dichter voor Beveren

🎥 Prachtige penseeltrek brengt titeldromen opnieuw iets dichter voor Beveren

21:10
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 01/11: Bornauw

Transfernieuws en Transfergeruchten 01/11: Bornauw

19:30
Vandenbroeck laat zich scherp uit over die ene fase: "En toen ging de paraplu van de ref open" Reactie

Vandenbroeck laat zich scherp uit over die ene fase: "En toen ging de paraplu van de ref open"

19:20
"Dat wilden we hem niet afnemen": Thorsten Fink doet toegift, maar houdt stok achter de deur

"Dat wilden we hem niet afnemen": Thorsten Fink doet toegift, maar houdt stok achter de deur

20:00
'Transferbom op Anderlecht? Amper 26, maar terugkeer naar Lotto Park mogelijk'

'Transferbom op Anderlecht? Amper 26, maar terugkeer naar Lotto Park mogelijk'

19:30
3
Als het publiek van Anderlecht toch zijn zin moet krijgen: "Ik zie alleen hem om Hasi op te volgen"

Als het publiek van Anderlecht toch zijn zin moet krijgen: "Ik zie alleen hem om Hasi op te volgen"

19:00
1
Beerschot laat er geen twijfel over bestaan voor clash met KV Kortrijk

Beerschot laat er geen twijfel over bestaan voor clash met KV Kortrijk

19:45
1
"Ik heb getwijfeld over mijn toekomst": de openhartige bekentenis van Sahabo na de Waalse derby Interview

"Ik heb getwijfeld over mijn toekomst": de openhartige bekentenis van Sahabo na de Waalse derby

18:30
Club-verdediger Joaquin Seys krijgt grote complimenten van JPL-coach: "Hij zal het ver schoppen"

Club-verdediger Joaquin Seys krijgt grote complimenten van JPL-coach: "Hij zal het ver schoppen"

17:00
LIVE: Nu ook doelpuntenfestijn in de competitie voor Club Brugge?

LIVE: Nu ook doelpuntenfestijn in de competitie voor Club Brugge?

10:45
Union SG steviger leider na ruime zege bij Essevee, maar het gaat over één cruciale en bizarre fase

Union SG steviger leider na ruime zege bij Essevee, maar het gaat over één cruciale en bizarre fase

17:56
Dit is verrassend: Premier League-interesse voor bankzitter van Club Brugge

Dit is verrassend: Premier League-interesse voor bankzitter van Club Brugge

09:30
1
🎥 Niemand kan zijn ogen nog geloven: ref Lothar D'Hondt helpt Union aan doelpunt tegen Zulte Waregem

🎥 Niemand kan zijn ogen nog geloven: ref Lothar D'Hondt helpt Union aan doelpunt tegen Zulte Waregem

17:02
44
Karel Geraerts, Théo Leoni en Teddy Teuma beleven zeer slechte namiddag met Reims

Karel Geraerts, Théo Leoni en Teddy Teuma beleven zeer slechte namiddag met Reims

18:00
Een gewaarschuwd man is er twee waard: moneytime is begonnen voor Westerlo-trainer Charai Reactie

Een gewaarschuwd man is er twee waard: moneytime is begonnen voor Westerlo-trainer Charai

17:00
🎥 Zulte Waregem pakt groots uit tegen Union SG met dank aan opbrengsten tegen KAA Gent

🎥 Zulte Waregem pakt groots uit tegen Union SG met dank aan opbrengsten tegen KAA Gent

16:45
Haaland verklapt zijn geheime ritueel, experts slaan alarm

Haaland verklapt zijn geheime ritueel, experts slaan alarm

16:30
3
Olivier Deschacht is heel hard voor Anderlecht-spelers: "Die jongens maken geen progressie meer"

Olivier Deschacht is heel hard voor Anderlecht-spelers: "Die jongens maken geen progressie meer"

16:00
2
Komt 'man van 12 miljoen euro' eindelijk in actie in Jupiler Pro League?

Komt 'man van 12 miljoen euro' eindelijk in actie in Jupiler Pro League?

15:45
Verliest KV Mechelen straks zijn goudhaantje aan Inter Milan? Coach Fred Vanderbiest wil er wat over kwijt

Verliest KV Mechelen straks zijn goudhaantje aan Inter Milan? Coach Fred Vanderbiest wil er wat over kwijt

15:30
📷 Manchester United-fans gaan helemaal uit hun dak nadat deze foto opduikt van Senne Lammens

📷 Manchester United-fans gaan helemaal uit hun dak nadat deze foto opduikt van Senne Lammens

15:00
🎥 Thomas Henry komt met woorden die Standard-fans héél graag zullen horen Interview

🎥 Thomas Henry komt met woorden die Standard-fans héél graag zullen horen

14:30
1
Rik De Mil furieus: "Het is onaanvaardbaar"

Rik De Mil furieus: "Het is onaanvaardbaar"

14:15
Filip Joos is er zeker van: "Zij worden kampioen in de Premier League"

Filip Joos is er zeker van: "Zij worden kampioen in de Premier League"

14:01
2
Charleroi-aanvaller Aurélien Scheidler heeft duidelijke boodschap voor de fans na verloren Waalse derby

Charleroi-aanvaller Aurélien Scheidler heeft duidelijke boodschap voor de fans na verloren Waalse derby

13:00
Hart vasthouden: absolute topspeler is onzeker voor clash met Union SG

Hart vasthouden: absolute topspeler is onzeker voor clash met Union SG

12:45
Lierse-aanvoerder scoort twee owngoals tegen Lommel: "Het is onvoorstelbaar, dat hou je niet voor mogelijk"

Lierse-aanvoerder scoort twee owngoals tegen Lommel: "Het is onvoorstelbaar, dat hou je niet voor mogelijk"

13:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
Westerlo Westerlo 02/11 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 02/11 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 02/11 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 02/11 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over Zulte Waregem - Union SG: 1-4 Venom#13 Venom#13 over Anderlecht - KV Mechelen: 3-1 w-b forever w-b forever over 🎥 Prachtige penseeltrek brengt titeldromen opnieuw iets dichter voor Beveren Joske89 Joske89 over 🎥 Niemand kan zijn ogen nog geloven: ref Lothar D'Hondt geeft een bijna-assist voor Union tegen Zulte Waregem Erwin Wille Erwin Wille over Stijnen neemt geen blad voor de mond: "Als ik zie naar de mensen die in eerste klasse hoofdtrainer worden..." w-b forever w-b forever over Beerschot laat er geen twijfel over bestaan voor clash met KV Kortrijk Mr_Rsca Mr_Rsca over 'Transferbom op Anderlecht? Amper 26, maar terugkeer naar Lotto Park mogelijk' dbr1609 dbr1609 over Club Brugge - FCV Dender EH: 2-1 pinantie pinantie over Financiële ramp dreigt voor een pak Belgische eersteklassers: vrijdag valt de DAZN-beslissing Shooters Shooters over 🎥 📷 De initiatiefnemer doet het volledige verhaal van de speciale Halloween-viering bij Club Brugge uit de doeken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved