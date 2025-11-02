Het Club Brugge van begin november heeft nog altijd veel weg van dat van eind september

Al meer dan vijf weken heeft Club Brugge geen misstap begaan in de competitie. Van een 'ander' Club Brugge kan er echter niet gesproken worden: zoveel vooruitgang is er in die voorbije weken niet geboekt.

Op 24 september moest Club Brugge in het eigen Jan Breydelstadion in extremis een 5-5 toestaan tegen Westerlo, amper elf dagen na de uitschuiver in La Louvière. De teneur was dat blauw-zwart in de competitie te veel punten liet liggen. Vijf nipte competitiezeges later moeten we besluiten dat Club de laatste tijd geen punten meer verspeelt, maar wel nog geregeld het risico hiertoe loopt.

Het is ergens ook logisch dat het team niet ontbolstert terwijl het met Onyedika één van zijn sleutelspelers moest missen. Tegelijkertijd is het ook niet zo dat er helemaal geen progressie is. Na die 5-5 waren vele ogen gericht op het defensieve compartiment. Wel, aan Den Dreef en op de Bosuil hield Club de nul, op momenten dat een clean sheet echt nodig was om te winnen.

Ruimere score had gekund tegen Dender

Dat is een verdienste van Club. Het is van vitaal belang gebleken dat het Ordoñez heeft kunnen houden: stel je voor dat die tijdens de transferperiode nog vertrokken was. Er mag nog iets meer vastberadenheid zijn om de prooi op te peuzelen: tegen Dender hing op een gegeven moment echt wel een 4-0-eindscore in de lucht, maar het werd nog een heel andere uitslag.

Op aanvallend vlak mag er ook wat meer variatie komen, zodat niet altijd naar Tzolis en Forbs gekeken moet worden, of naar Seys als opkomende back. Vermant kan ook wel schitteren, maar mag dat nog iets constanter doen. Tresoldi doet het al beter dan begin dit seizoen, maar velen zien hem graag toch nog een tandje hoger schakelen.





Nog geen assists voor Vanaken (in JPL)

En dan is er die opvallende statistiek: Hans Vanaken heeft na dertien speeldagen ... nul assists. Dat heeft ook met de spelwijze van Club te maken: er worden veel assists gegeven van op de flanken. Forbs nam ze tegen Dender allebei voor zijn rekening. Het is iets voor Hayen om over na te denken. Met zowel dreiging vanuit het centrum als via de zijkanten kan Club Brugge alleen maar een nog betere ploeg worden.