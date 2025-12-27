We kunnen het met zekerheid zeggen: dit is de nieuwe coach van Charleroi

Hans Cornelis heeft zijn visitekaartje afgegeven bij Charleroi. Na het vertrek van Rik De Mil nam de assistent het roer over en met een knappe 5 op 9 tegen Union, Genk en Anderlecht lijkt hij zijn toekomst als hoofdtrainer veiliggesteld te hebben.

Vrijdag boekte Cornelis zijn eerste overwinning in de Jupiler Pro League, meteen ook een symbolische. Sportief werd een sterke reeks neergezet en organisatorisch staat vast dat hij ook de winterstage in Turkije zal leiden van 3 tot 10 januari.

Toch wil Cornelis zich nog niet te groot maken over zijn positie. Op de vraag of hij voldoende gesolliciteerd heeft om trainer te blijven, antwoordde hij nuchter: “Zullen we zien vanaf morgen en volgende week. We hebben drie zware wedstrijden gehad en dat hebben we heel goed gedaan.”

De coach was vooral tevreden over de mentaliteit van zijn spelersgroep. “Ik ben heel tevreden met wat de groep gedaan heeft sinds het vertrek van Rik. Ik heb een ploeg gezien die met veel vertrouwen en intensiteit speelde”, klonk het.

Hans Cornelis zal hoofdcoach van Charleroi blijven

Wat de toekomst brengt, laat hij bewust open. “Wat er nu gebeurt, ligt niet in mijn handen”, benadrukte Cornelis, al beseft hij ook dat de resultaten tellen. “Vijf op negen tegen Union, Genk en Anderlecht moet toch volstaan?”



Zelf voelt hij alvast waardering vanuit de club. “Ik heb ook het gevoel dat Charleroi blij is met mijn werk”, besloot Cornelis, die voorlopig liever met beide voeten op de grond blijft. Al is het zo goed als zeker dat Mehdi Bayat hem aan het hoofd van de ploeg zal houden.