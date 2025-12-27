Reactie We kunnen het met zekerheid zeggen: dit is de nieuwe coach van Charleroi

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Anderlecht
| Reageer
We kunnen het met zekerheid zeggen: dit is de nieuwe coach van Charleroi
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Hans Cornelis heeft zijn visitekaartje afgegeven bij Charleroi. Na het vertrek van Rik De Mil nam de assistent het roer over en met een knappe 5 op 9 tegen Union, Genk en Anderlecht lijkt hij zijn toekomst als hoofdtrainer veiliggesteld te hebben.

Vrijdag boekte Cornelis zijn eerste overwinning in de Jupiler Pro League, meteen ook een symbolische. Sportief werd een sterke reeks neergezet en organisatorisch staat vast dat hij ook de winterstage in Turkije zal leiden van 3 tot 10 januari.

Toch wil Cornelis zich nog niet te groot maken over zijn positie. Op de vraag of hij voldoende gesolliciteerd heeft om trainer te blijven, antwoordde hij nuchter: “Zullen we zien vanaf morgen en volgende week. We hebben drie zware wedstrijden gehad en dat hebben we heel goed gedaan.”

De coach was vooral tevreden over de mentaliteit van zijn spelersgroep. “Ik ben heel tevreden met wat de groep gedaan heeft sinds het vertrek van Rik. Ik heb een ploeg gezien die met veel vertrouwen en intensiteit speelde”, klonk het.

Hans Cornelis zal hoofdcoach van Charleroi blijven

Wat de toekomst brengt, laat hij bewust open. “Wat er nu gebeurt, ligt niet in mijn handen”, benadrukte Cornelis, al beseft hij ook dat de resultaten tellen. “Vijf op negen tegen Union, Genk en Anderlecht moet toch volstaan?”


Zelf voelt hij alvast waardering vanuit de club. “Ik heb ook het gevoel dat Charleroi blij is met mijn werk”, besloot Cornelis, die voorlopig liever met beide voeten op de grond blijft. Al is het zo goed als zeker dat Mehdi Bayat hem aan het hoofd van de ploeg zal houden.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
Zwevezele
Hans Cornelis

Meer nieuws

Besnik Hasi berust en geeft duidelijk signaal aan bestuur: "We hebben onze beperkingen gezien" Reactie

Besnik Hasi berust en geeft duidelijk signaal aan bestuur: "We hebben onze beperkingen gezien"

23:49
1
Anderlecht sluit 2025 in mineur af: Charleroi maakt nog eens duidelijk wat paars-wit nodig heeft

Anderlecht sluit 2025 in mineur af: Charleroi maakt nog eens duidelijk wat paars-wit nodig heeft

22:56
Anderlecht-Charleroi al na 13 minuten stilgelegd na goal van Charleroi en slachtoffer van geworpen fles

Anderlecht-Charleroi al na 13 minuten stilgelegd na goal van Charleroi en slachtoffer van geworpen fles

21:08
Verdediger Zulte Waregem vol lof: "Begrijp waarom ze hem willen in de Premier League"

Verdediger Zulte Waregem vol lof: "Begrijp waarom ze hem willen in de Premier League"

23:30
Analist legt haarfijn uit hoe STVV Ito van de hand moet doen

Analist legt haarfijn uit hoe STVV Ito van de hand moet doen

23:00
"Ze moesten zich schamen": stevige uithaal naar Bart Verhaeghe en co over transfers

"Ze moesten zich schamen": stevige uithaal naar Bart Verhaeghe en co over transfers

22:30
3
Oosting spreekt klare taal over kerst en kerstvoetbal

Oosting spreekt klare taal over kerst en kerstvoetbal

21:40
Analist komt met straffe uitspraken over Thibaut Courtois

Analist komt met straffe uitspraken over Thibaut Courtois

22:00
Was het nu penalty of niet voor Genk? Gumienny twijfelt niet

Was het nu penalty of niet voor Genk? Gumienny twijfelt niet

21:00
20
"Dat hoor ik ook": Vanderbiest reageert op geruchten over extra speler

"Dat hoor ik ook": Vanderbiest reageert op geruchten over extra speler

21:20
Keisuke Goto schiet STVV voorbij Standard Luik dat met lege handen achter blijft

Keisuke Goto schiet STVV voorbij Standard Luik dat met lege handen achter blijft

20:26
🎥 Burgess krijgt rood en gaat door het lint: krijgt dit een staartje?

🎥 Burgess krijgt rood en gaat door het lint: krijgt dit een staartje?

20:40
9
Colassin zegt waar het op staat na het vertrek van De Mil bij Charleroi

Colassin zegt waar het op staat na het vertrek van De Mil bij Charleroi

18:20
🎥 Wat een domme uitsluiting! De woede-uitbarsting van Timothé Nkada brengt Standard in de problemen

🎥 Wat een domme uitsluiting! De woede-uitbarsting van Timothé Nkada brengt Standard in de problemen

20:00
4
Boeckx en Bakelants laten zich uit over Radja Nainggolan

Boeckx en Bakelants laten zich uit over Radja Nainggolan

20:50
Atletico Madrid grijpt in tegen Thibaut Courtois

Atletico Madrid grijpt in tegen Thibaut Courtois

20:20
Verschrikkelijke domper voor speler van KV Mechelen

Verschrikkelijke domper voor speler van KV Mechelen

19:20
Zulte Waregem maakt zich sterk voor wintermercato en hoedt zich voor Antwerp

Zulte Waregem maakt zich sterk voor wintermercato en hoedt zich voor Antwerp

19:10
Vrouw van Nicky Hayen bestookt met berichtjes na aanstelling van haar man bij Genk

Vrouw van Nicky Hayen bestookt met berichtjes na aanstelling van haar man bij Genk

19:00
Waarom de carrière van Radja Nainggolan best nog heel lang duurt

Waarom de carrière van Radja Nainggolan best nog heel lang duurt

19:40
"Waar we naartoe willen" : vijf goals... op zes doelpogingen, de hand van Ivan Leko is nu al zichtbaar

"Waar we naartoe willen" : vijf goals... op zes doelpogingen, de hand van Ivan Leko is nu al zichtbaar

18:40
Voor het eerst tegen Club Brugge: Nicky Hayen openhartig over duel met ex-ploeg

Voor het eerst tegen Club Brugge: Nicky Hayen openhartig over duel met ex-ploeg

18:10
Union SG als leider 2026 in, maar Brusselaars lijden duur puntenverlies bij Cercle Brugge

Union SG als leider 2026 in, maar Brusselaars lijden duur puntenverlies bij Cercle Brugge

18:02
"Zo realistisch ben ik ook wel": sterkhouder van Dender zegt hoe het zit

"Zo realistisch ben ik ook wel": sterkhouder van Dender zegt hoe het zit

17:40
Ivan Leko spreekt klare taal na thriller tegen KRC Genk: "Dat gebeurt ook niet elke dag"

Ivan Leko spreekt klare taal na thriller tegen KRC Genk: "Dat gebeurt ook niet elke dag"

17:10
📷 Mathias Delorge dropt foto vanuit ziekenhuisbed

📷 Mathias Delorge dropt foto vanuit ziekenhuisbed

17:20
Waanzinnige cijfers: dit verdient Cristiano Ronaldo per dag en per doelpunt

Waanzinnige cijfers: dit verdient Cristiano Ronaldo per dag en per doelpunt

18:00
"Uitlenen of verkopen": Vidarsson spreekt klare taal richting KAA Gent

"Uitlenen of verkopen": Vidarsson spreekt klare taal richting KAA Gent

17:00
1
Genk-trainer Nicky Hayen is duidelijk na spectaculaire topper tegen Club Brugge

Genk-trainer Nicky Hayen is duidelijk na spectaculaire topper tegen Club Brugge

16:28
Sven Vandenbroeck doet boekje open over frustraties rond journaliste Tess Elst

Sven Vandenbroeck doet boekje open over frustraties rond journaliste Tess Elst

16:30
5
🎥 Het keerpunt van de match: had Genk een penalty moeten krijgen tegen Club Brugge?

🎥 Het keerpunt van de match: had Genk een penalty moeten krijgen tegen Club Brugge?

15:54
56
Club Brugge en Genk zorgen voor waanzinnige topper met acht doelpunten

Club Brugge en Genk zorgen voor waanzinnige topper met acht doelpunten

15:27
Rik De Mil windt geen doekjes om de selectie van KAA Gent

Rik De Mil windt geen doekjes om de selectie van KAA Gent

15:30
4
"Dat stoort me wel": vervanger van Epolo treft ex-ploeg

"Dat stoort me wel": vervanger van Epolo treft ex-ploeg

15:00
Antwerp is gewaarschuwd: "Wij kunnen iedereen verslaan"

Antwerp is gewaarschuwd: "Wij kunnen iedereen verslaan"

14:40
4
Wie grijpt er dit seizoen naast de Champions' Play-offs?

Wie grijpt er dit seizoen naast de Champions' Play-offs?

14:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 13:30 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 16:00 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 18:15 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 20:45 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

GOTT GOTT over Cercle Brugge - Union SG: 0-0 ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Was het nu penalty of niet voor Genk? Gumienny twijfelt niet SeniorClub SeniorClub over Anderlecht - Charleroi: 1-2 Asgeir Sigurvinsson Asgeir Sigurvinsson over Standard - STVV: 1-2 Joske89 Joske89 over 🎥 Het keerpunt van de match: had Genk een penalty moeten krijgen tegen Club Brugge? Asgeir Sigurvinsson Asgeir Sigurvinsson over 🎥 Wat een domme uitsluiting! De woede-uitbarsting van Timothé Nkada brengt Standard in de problemen SeniorClub SeniorClub over "Ze moesten zich schamen": stevige uithaal naar Bart Verhaeghe en co over transfers prKV prKV over Besnik Hasi geeft duidelijk signaal aan bestuur: "We hebben onze beperkingen gezien" RememberLierse RememberLierse over 🎥 Burgess krijgt rood en gaat door het lint RememberLierse RememberLierse over Jonathan Lardot prikt stevig terug naar JPL-coach: "Zou beter focussen op eigen team" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved