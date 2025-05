Gert Verheyen onthult: waarom het winnen van een nieuwe titel ook voor Club Brugge een groots moment zou geweest zijn

De ploeg waar Gert Verheyen liefst veertien jaar gespeeld heeft, is geen kampioen. Club Brugge heeft het ditmaal niet gehaald en zal met teleurstelling achterblijven.

Nadat Union met een overwinning tegen Gent (3-1) de titel pakte, sprak Verheyen nog na over de titelstrijd bij DAZN. Hij wuift de theorie weg dat ze hier bij Club Brugge makkelijk over heen zullen stappen door de vele successen die blauw-zwart de afgelopen jaren boekte. "Je mag dat niet onderschatten", zegt Verheyen over de ontknoping van het kampioenschap.

"Ook bij een Club die gewend is om altijd kampioen te worden, is dat altijd een groot moment. Een moment van ontlading." Een eventuele titel zou door Club ook enorm gevierd geworden zijn, los van de titels uit 2020, 2021, 2022 en 2024. In de plaats hiervan is er nu teleurstelling en is er uiteraard een enorme vreugde bij kampioen Union.

Verheyen respecteert trainers en bestuursleden

Verheyen betuigt zijn respect voor de trainers en bestuursleden van topploegen uit het Belgische voetbal. "Je mag niet onderschatten wat er van u af valt. Onder die druk en stress werk je u kapot als trainer en bestuur. Dat is eigen aan onze maatschappij. Er zijn nog mensen buiten het voetbal die veel werken en keihard werken."

Daar wordt vaak naar verwezen. Wie in het profvoetbal een belangrijke rol heeft, zet zich echter niet minder hard in. "In het voetbal staat iedereen erop te kijken en heeft iedereen kritiek klaar als het even minder gaat. Aan het einde van een seizoen is dat altijd iets dat van je af valt, dat is altijd een ontlading." Verheyen leeft dus mee met al die clubs.

Verheyen wijst ook naar vorige seizoenen Union

Union is aan het einde van de rit een verdiende kampioen. Is het ook een mooie kampioen, als we naar de kwaliteit van het spel kijken? "Dat vind ik wel, maar dan neem ik ook de vorige seizoenen in rekening. Je kunt toch niet wegvegen wat ze ons voordien al laten zien hebben."