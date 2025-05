Een klein prikje naar Union? Nicky Hayen maakt duidelijke analyse over het seizoen van Club Brugge

Geen tweede landstitel op rij voor Club Brugge en Nicky Hayen. Blauw-zwart kwam drie punten tekort en moet tevreden zijn met de tweede plaats, na kampioen Union.

Club Brugge had slechts een waterkans om de titel nog te pakken op de slotspeeldag. Aan de rust was plots één goal genoeg voor blauw-zwart om kampioen te worden. Maar Club bleef steken op een gelijkspel, Union pakte wel de volle buit tegen Gent.

"Je merkte dat iedereen zich naar het einde sleepte. Er waren heel wat sterkhouders bij wie de frisheid ontbrak. Dit is een slopend seizoen geweest, zeker naar het einde toe, waar Union ons steeds onder druk heeft gezet", zei Nicky Hayen na de match tegen Antwerp.

Bij Club Brugge waren er felicitaties voor de titel van Union, maar Hayen weet ook waar het fout is gelopen voor Club. "Het geluk dat we vorig jaar op Union hadden, hadden we deze keer niet". En thuis verloor Club ook van Union.

Hayen tevreden over seizoen van Club Brugge

Blauw-zwart moet zo tevreden zijn met de tweede plaats, maar Hayen is toch ook fier op wat Club Brugge dit seizoen op het veld heeft getoond. "We hebben positief voetbal gespeeld." Toch een klein prikje naar Union?

"Maar we hebben ook voor het eerst in tien jaar de beker gewonnen, ons laten zien tot in de achtste finale van de Champions League en we deden tot de laatste speeldag mee voor de dubbel", besloot Hayen nog.