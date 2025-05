Club Brugge heeft twee keer prijs met één speler: uitblinker verkozen tot 'Speler van het Seizoen' en 'Belofte'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ardon Jashari beleefde een droomjaar bij Club Brugge. In zijn allereerste volledige seizoen op Belgische bodem viel de Zwitserse middenvelder meteen twee keer in de prijzen tijdens de Pro League Awards.

Hij werd niet alleen uitgeroepen tot 'Belofte van het Jaar', maar mocht ook de prestigieuze titel van 'Speler van het Jaar' in ontvangst nemen. De 22-jarige Jashari werd door collega-profvoetballers, trainers én clubbestuurders verkozen tot het grootste talent van de Jupiler Pro League.

Hij haalde het in die categorie van ploegmaat Christos Tzolis en Union-aanvaller Franjo Ivanovic. Een mooie erkenning voor de man die Club Brugge dit seizoen op sleeptouw nam richting bekerwinst.

Op het middenveld van blauw-zwart was Jashari al snel niet meer weg te denken. Zijn loopvermogen, tactisch inzicht en duelkracht maakten hem tot een bepalende figuur. In de bekerfinale tegen Anderlecht speelde hij een sleutelrol en werd hij geprezen om zijn maturiteit en leiderschap, ondanks zijn jonge leeftijd.

Ook bij de verkiezing tot 'Player of the Season' gaf Jashari iedereen het nakijken. Met 32,33 procent van de stemmen haalde hij het voor ervaren ploegmaat Hans Vanaken (27,79%) en Genk-spits Tolu Arokodare (24,20%). Het is een opmerkelijke bekroning voor een speler die pas vorige zomer overkwam van FC Luzern.

Jashari volgt met deze trofeeën respectievelijk Bilal El Khannouss (belofte) en Cameron Puertas (speler) op de erelijsten op. Zijn snelle ontwikkeling is niet onopgemerkt gebleven, en het zou niemand verbazen mocht Club Brugge komende zomer al aanbiedingen krijgen voor zijn goudhaantje.