Referee Department over buitenspelfase in Anderlecht-Antwerp: "Actief buitenspel van Samatta, correcte VAR-interventie"

"De reactie na de rust was goed. We wonnen de tweede helft met 1-0, zelfs 2-0. Want dat was geen overtreding", aldus Priske op vrijdag op zijn perspraatje. De Deen begreep niet hoe het kon zijn dat het kopbaldoelpunt van Koji Miyoshi werd afgekeurd.

Het Referee Department, in de persoon van Frank De Bleeckere, kwam via Twitter met de nodige opheldering. Daaruit bleek de buitenspelpositie van Samatta de reden te zijn dat het kopbaldoelpunt van Miyoshi werd afgekeurd. "Doordat er contact is met de rug van de Antwerp-aanvaller (Samatta, red.) en het linkerbeen van Anderlecht-verdediger Delcroix wordt de buitenspelfase van de Antwerp-aanvaller als actief gezien door het verhinderen van de verdediger." "Volgens het Referee Department is dit een correcte VAR-interventie en eindbeslissing van de scheidsrechter", aldus de voormalige topref. šŸ‘‡ | "Een correcte interventie van de VAR." - Frank De Bleeckere buigt zich over de afgekeurde goal van Royal Antwerp FC. šŸ§ pic.twitter.com/eLXlaylZr9 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 13, 2022