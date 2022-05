Ritchie De Laet wil zondag iets tonen tegen Club: "Is het niet voor de punten, dan wel voor de eer"

Brian Priske probeerde het positieve van de tweede helft nog aan te halen, maar Ritchie De Laet zijn uitleg zat dichter bij de waarheid. Antwerp werd een uur lang van het kastje naar de muur gespeeld. En de verdediger zag maar al te goed dat zijn ploeg niet op niveau was.

“Het was niet goed genoeg”, zei de ervaren rot eerlijk. “We gaven twee tegengoals in cadeauverpakking weg. Eentje door mij, eentje waar Dinis (Almeida, red.) beter had kunnen doen. In de play-offs wordt dat direct afgestraft. Dat is momenteel het verschil. Als wij zo’n kansen krijgen, gaat de bal er niet. We moeten meer vertrouwen aan de bal tonen."

Antwerp kan nog scherprechter spelen de komende week. "Iedereen is zich aan het verschuilen en wil niet altijd de bal. Dan wordt het moeilijk om iemand de bal te geven. In de tweede helft hebben we wel redelijk goed gereageerd, kwam er ietwat druk, hadden we ietwat kansjes. Op een andere dag is het dan misschien 2-2. Maar het seizoen is nog niet gedaan. Zondag is nog heel belangrijk. Is het niet voor de punten, dan wel voor de eer.”