Moedeloze Priske lijkt blij om er bijna klaar mee te zijn: "De druk die intern en extern op ons werd gelegd... Dat put je uit"

Brian Priske weet dat zijn lot bezegeld is en dat hij komende zomer andere oorden mag opzoeken. Wat hem betreft: betere oorden. Want de druk die er is geweest op de Bosuil lijkt hem uitgeput te hebben.

Dat zei hij ook letterlijk: "It wears you out!', zuchtte hij. "Mijn ploeg ontbrak vandaag vertrouwen in de eerste helft. In de tweede hebben ze er wat gevonden en we konden de tweede helft winnen. Maar jullie weten dat ook: er was de voorbije maanden zoveel druk intern en van jullie, de media. In de play-offs waren we het slechtste team van de hoop. We toonden dat we talent hebben, maar het vertrouwen was weg", aldus Priske.

Het seizoen van Antwerp is mislukt. Wel gaan ze waarschijnlijk nog Europees voetbal pakken als Gent eerste eindigt in de Europe play-offs. "Mijn spelers ontbraken geloof in elkaar en in het voetbal. Het was een lang seizoen. In de cruciale fases in de reguliere competitie bleven we samen, als een groep. Maar we hebben veel kritiek moeten aanhoren."

Priske verwijst daarmee naar de botsing met voorzitter Paul Gheysens en ook naar de aanhoudende geruchten over zijn ontslag. "Of ik het bestuur ga adviseren om dat in de toekomst niet meer te doen? Ik ben niet de man om hen advies te geven. Maar wat er een paar maanden geleden gebeurde, is gewoon een feit. Ik moet gefocust blijven op mijn job..."