Anderlecht kan nog voor tweede plaats gaan... Kompany: "Ik kijk heel hard uit naar die match tegen Union"

De ontlading direct na de match was groot, maar een halfuurtje later was Vincent Kompany alweer op geen enkele overmoedige uitspraak te betrappen. "De tweede plaats? Wij willen zondag winnen tegen Union en we zien wel waar we uitkomen."

Kompany keek eerst en vooral weer naar de progressie van zijn ploeg. Priske sloot zijn persconferentie wel af met: "Anderlecht is de best voetballende ploeg in België. "In het begin van het seizoen hadden we geen kans tegen Antwerp. Maar de verwachtingen bij Anderlecht zijn altijd wat hoger qua resultaten en spel. Dit is waarom die jonge gasten bij Anderlecht willen spelen. De eerst helft heb ik heel wat kwaliteit gezien."

"Ik probeer echter niet altijd mee te gaan in de verhalen. Voetbal is theater, dat weten jullie ook. We kunnen daar bovenaan links staan, met dat prachtige logo ernaast, maar in het begin van het seizoen maak je een analyse. Welk budget hebben wij, welk budget hebben de andere ploegen, wat kunnen we ermee doen?"

Ben ik tevreden? Absoluut niet!

"De context vandaag is dat we in het pak zitten, terwijl we vroeger een budget maal twee van de rest hadden. Er waren maar vier plaatsen en als Union er dan nog tussen komt gefietst, wordt het wel heel competitief. We hebben Genk, Gent, Antwerp... achter ons kunnen laten. Maar ben ik daar tevreden mee?"

Kompany antwoordde zelf op zijn vraag. "Nee, absoluut niet! Persoonlik ben ik nooit tevreden. Morgen gaan we weer aan de slag en ik kijk heel hard uit naar de match van zondag. We hebben drie keer kansloos verloren tegen hen. Nu wil ik zien of we wel die progressie gemaakt hebben om er onze voet naast te zetten. Ik wil alles winnen, al is het een oefenmatch in augustus."