Anderlecht wil tweede plaats en kan rekenen op hulp van Priske: "Anderlecht is de best voetballende ploeg van België"

Eén schamel puntje heeft Antwerp tot nu toe verzamelt in de vier play-off-wedstrijden. Brian Priske wil zo The Great Old niet verlaten en wil Vincent Kompany en co nog een handje toesteken. Zo bleek toch uit zijn persconferentie gisterenavond.

Anderlecht speelde Antwerp twee keer weg. Nu goed, in de tweede helft donderdag kon The Great Old even een vuist maken, maar het was duidelijk niet genoeg. Priske toonde achteraf groot respect voor het werk van Vincent Kompany. "Anderlecht is de best voetballende ploeg van België", opperde Priske. "Vincent en zijn staf hebben schitterend werk verricht. Ik neem er mijn hoed voor af."

Een journalist wierp op dat Antwerp nog een handje kan toesteken als Anderlecht tweede wil worden. Op de laatste speeldag spelen Priske en co immers nog tegen Union. "We zullen ons best doen, dat beloof ik", zei hij. "We gaan alles doen om te winnen voor Antwerp en ja, dit Anderlecht kan nog tweede worden."