Machtige Mignolet en frommelgoal dompelen Union in rouw, landstitel 18 kan zondag binnen zijn voor Club

Ook in zijn vierde wedstrijd tegen Club Brugge kon Union niet scoren. Al hadden Lazare en co. kansen genoeg om Jan Breydel monddood te maken. Mignolet hield Club een uur lang recht, na de rode kaart van Machida kantelde de partij. Een frommelgoal volstond voor de driepunter, de titel is nabij.

Elektriciteit in de lucht. De sfeer in het Jan Breydelstadion deed denken aan grote Europese avonden. De vraag was hoe Union daarmee om zou gaan. Mazzu hamerde op dezelfde aanpak als afgelopen zondag, maar 'de efficiëntie moest omhoog'. De promovendus begon vrank en vrij: na dertien seconden verscheen Lazare oog in oog met Mignolet, maar Big Si was meteen alert.

Club Brugge reageerde na tien moeilijke momenten en herstelde gaandeweg het evenwicht. Moris had erg veel moeite met een indraaiende hoekschop van Sobol, die de voorkeur kreeg op Skov Olsen. Het zou het enige wapenfeit zijn in de eerste helft voor de landskampioen. De reactie van Union kwam er luttele seconden later: Moris knalde een uittrap achter de defensie van Club, de aalvlugge Vanzeir vergat zijn lob te kadreren.

Zenuwachtige boel

De intensiteit lag enorm hoog, wat niet altijd tot goed voetbal leidde. Bovendien lag het spel al te vaak stil. Iets voorbij het halfuur flirtte Lazare met een tweede geel kaart, maar Lambrechts was mild voor de kilometervreter van Union. Op slag van rust viel er ei zo na een appel uit de kast voor Union. Mitoma bediende Undav, Mignolet kon net op tijd de beentjes sluiten. Drie goeie kansen voor Union, nul goals. De efficiëntie was niet beter. Club Brugge kon De Ketelaere en een hard werkende Lang niet in stelling brengen.

Buchanan trapte meteen na rust naast, maar minuten later lanceerde Union een splijtende counter. Vanzeir legde gepast terug tot bij Lazare, Mignolet redde schitterend en met een portie geluk. Mazzu werd er stilaan gek van. Reuzekans nummer vier.

Exit Machida, tien minuten schietkraam

Het zou het kantelpunt zijn in deze topper. Nog voor het uur kwam Machida te laat in duel met Adamyan en mocht beschikken. Union moest herschikken, terwijl Club Brugge ruimte kreeg. Het was de start van een tien minuten durende belegering. Hendry mocht zomaar oprukken, Moris moest goed plat. Op de daaropvolgende hoekschop zag Moris er niet goed uit, maar na een carambole ging de bal niet tegen de touwen. De nagelbijter ging verder. Ook Lang trapte onbegrijpelijk naast, maar Jan Breydel stond in vuur en vlam. Moris redde miraculeus op een deviatie van Hendry.

Het kon niet uitblijven voor Club Brugge. In minuut 65 legde Buchanan hard aan, Moris devieerde de bal tegen de benen van de onfortuinlijke Bager: 1-0.

De 2-0 van Noa Lang werd minuten later afgekeurd voor buitenspel, maar Union lag murw tegen de touwen. Wat had de wedstrijd er anders kunnen uitzien, alweer. Club Brugge bleef op zoek gaan naar de bevrijdende tweede treffer, maar Vanaken en Lang sprongen onzorgvuldig om met de kansen.

Nog wilde Union zich niet gewonnen geven. Puertas vond het hoofd van Undav, die rakelings voorbij de verste paal kopte. In de slotminuut gebeurde wat niemand voor mogelijk hield. Nielsen vanuit het niets met de streep: 1-1. Muisstil in Jan Breydel, tot... Lambrechts op aangeven van de VAR voor buitenspel floot. Wat een anticlimax voor Union, naar het beeld van hun tweeluik tegen Club. De complimenten zullen er andermaal zijn voor dit Union, maar reken maar dat de teleurstelling groot is. Zij beseffen dat dit Club Brugge niet onaantastbaar was. Toch is het Club Brugge dat naar alle waarschijnlijkheid zijn derde landstitel op rij zal pakken. De eerste kans voor blauw-zwart: nu zondag op de Bosuil.