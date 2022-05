Ongelukkige uitspraak van Verhaeghe, want Club en Union spelen echt wel op twee héél verschillende financiële niveau's

Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe heeft zich iets over zijn hoofd gehaald met zijn uitspraken tijdens de titelviering. Vooral dat "Club gewonnen heeft van Brighton en niet van Union" viel in slechte aarde. Een uitspraak die ook niet klopt.

Union heeft dit drie spelers op uitleenbasis van Brighton en één daarvan tekende zijn contract pas in wintermercato: Deniz Undav. De aanvaller werd gekocht door de moederclub, maar mocht het seizoen afmaken bij Union. Met Kaoru Mitoma kregen ze wel een kwaliteitsinjectie. De Pool Kacper Kozlowski speelde echter een bijrolletje in het verhaal van de Brusselaars. Koki Machida en Amani Lazare werden ook gehuurd van respectievelijk Kashima Antlers en Charleroi, maar dat kostte de club amper iets.

Zonder Brighton waren Nielsen en Undav al lang weg, dat is waar

Uiteraard speelt Brighton een grote rol in de ontwikkeling van de club. Union heeft sinds 2018 de beschikking over de uitgebreide database van de Engelse club. Datascouting is hun 'dada' en Union heeft daar gretig gebruik van gemaakt. Ze zouden maar dom zijn om het niet te doen. Maar daarbij kregen ze wel de vrije hand en zochten ze alle profielen zelf.

Lapoussin werd bijvoorbeeld voor een habbekrats bij Virton weggehaald. Zijn marktwaarde was toen 500.000 euro. Nu is hij zo'n 3 miljoen waard. Teddy Teuma, in 2019 gehaald voor nog geen 350.000 euro, wordt nu op 2,5 miljoen geschat. De hele kern is nu zo'n 56 miljoen waard, maar kostte nog geen tien miljoen. Da's ongeveer wat Club tijdens de wintermercato uitgaf.

Uiteraard speelde Brighton ook een grote rol in het bijeenhouden van de kern. Casper Nielsen kon vorige zomer bijvoorbeeld een mooie transfer maken. Voor Lapoussin en Vanzeir was er ook heel wat interesse vanuit de JPL. Zulke onderhandelingen zijn heel wat makkelijker met een Engelse club achter je. Brighton beloofde dan ook actief mee te zoeken naar de geschikte club voor Nielsen. In januari kreeg Union ook al zekerheid over een deel van zijn budget voor volgend seizoen door Undav voor zes miljoen aan Brighton te verkopen. Dat helpt allemaal...

Hemelsbreed verschil

Maar Club en Union spelen nog altijd niet op hetzelfde financiële niveau. Brighton heeft inderdaad veel geld, maar ze hebben Union hun individualiteit laten behouden. Club zijn spelerskern is 156,6 miljoen waard volgens transfermarkt... Er werd gekocht voor 54,66 miljoen... Er werd verkocht voor 33,2 miljoen... Er kwam 33 miljoen binnen van de Champions League... En dan zijn er nog de tv-rechten, die veel hoger liggen dan die van Union.

Bart Verhaeghe heeft zijn uitspraak gedaan in 'the heat of the moment', maar doet dat beter niet meer. Uiteraard kan Union rekenen op de hulp van Tony Bloom, Alex Munzio en co, maar ook Club heeft zijn huidige succes te danken omdat Verhaeghe in het begin een duwtje in de rug gaf. Moet Union dan zich verantwoorden omdat geen enkele Belgische investeerder iets in de club zag?