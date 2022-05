Eerlijke analyse in het Union-kamp: "We hebben onszelf de das omgedaan, maar het ontbrak ons ook aan kampioenengeluk"

Het is voorbij voor Union. Niemand die het met die woorden wil zeggen, maar de Brusselaars beseffen dat ze net voor de meet zijn stilgevallen. Op bezoek bij Club Brugge deed Union het tot de rode kaart voortreffelijk, maar vergat het zichzelf daar andermaal voor te belonen.

Meteen na de wedstrijd verwoordde Dante Vanzeir het voor de micro van Eleven Sports als volgt. "Het was weer niet slecht vandaag. We hebben genoeg kansen gehad om te scoren, maar we hebben onszelf de das omgedaan. Toch ben ik trots op wat we vandaag en de rest van het seizoen hebben gebracht."

Union leek maandenlang op weg naar een sprookje, maar de bubbel spatte de voorbije dagen genadeloos uiteen. "We hebben nog een waterkansje... voor het geval dat Club twee keer verliest. Dit is ongelooflijk zuur, maar tegelijkertijd is het ook al zo mooi geweest", aldus Vanzeir. "Misschien was het kampioenengeluk gewoon niet aanwezig bij ons. Het tegendoelpunt was een flutgoal, eentje die je zelden tegenkomt. En dat overkomt ons dan net vandaag..."

Het ganse seizoen lang stond iedereen op de banken voor Deniz Undav en Dante Vanzeir. In de play-offs wil het vooralsnog niet lukken. Daar waar de voorbije maanden de bal leek te worden aangetrokken door de netten, lukte het ook woensdag niet. "Heel het seizoen liep dat zo goed: veel kansen en veel doelpunten", beseft Vanzeir. "In de play-offs doen we onszelf gewoon de das om. Ach, het is fantastisch geweest. Nu zijn er nog twee wedstrijden te gaan, waarin we er alles aan zullen doen om het seizoen met een positief gevoel af te sluiten."