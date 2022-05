Simon Mignolet over Club - Union: "Zo zie je hoe mooi en gruwelijk voetbal kan zijn"

Man van de match was gisteren Simon Mignolet. De Brugse doelman pakte opnieuw uit met enkele knappe reddingen en had zo een groot aandeel in de drie punten die Club Brugge thuis hield.

"Wat een ongelooflijke wedstrijd, zo'n match waarin je ziet hoe mooi en gruwelijk voetbal kan zijn. Ik ben blij dat wij aan de winnende kant staan want het is onvoorstelbaar wat hier allemaal gebeurd is vanavond. Deze wedstrijd was het perfecte voorbeeld van een typische play-offwedstrijd. We hebben nu twee keer in moeilijke omstandigheden gewonnen van Union dus onze job is volbracht."

Mignolet moest regelmatig uitpakken met goede saves. Vooral die op Undav en Lazare in de eerste minuut waren van levensbelang. "De eerste save vanavond was misschien wel de belangrijkste, als zij voorkomen via Lazare dan kunnen zij geliefkoosde voetbal spelen en dan wordt het moeilijk tegen een sterk Union. Die laatste twintig minuten was het hopen op een tweede doelpunt, maar die viel niet. Uiteindelijk is winnen het enige wat telt."

De doelman van het jaar wil graag zondag al op de Bosuil kampioen spelen. "Nog twee kansen om het af te maken. We moeten ons hoofd er wel bijhouden, maar dit waren al twee geweldige stappen. We gaan geen cadeaus krijgen, want Antwerp heeft ook nog iets om voor te spelen.