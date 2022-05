Deniz Undav na nederlaag op Jan Breydel: "We hebben Club Brugge al gefeliciteerd met de titel"

Deniz Undav beleefde niet zijn makkelijkste avond op Jan Breydel. Tegen Mata & co was hij een schim van zijn beste vorm. Undav beseft dat de titel dit jaar zo goed als zeker naar Club Brugge gaat.

"De kansen die we missen, vooral die van Lazare die op de rug van Mignolet eindigde, en een rode kaart... We doen het onszelf aan. Het is erg moeilijk om hier te spelen met zoveel supporters. Toen de bal van Nilsen in de negentigste minuut alsnog in doel eindigde was ik door het dolle heen. Met een man minder in extra tijd scoren in zo'n moeilijke wedstrijd is erg knap. Maar dan volgt de beslissing van de ref en dan vraag je je af: 'waarom nu?'.

Zondag volgt het duel met rechtstreeks concurrent Anderlecht. "Ons doel is om de tweede plaats te behouden nu. Anderlecht heeft nog steeds de kans om tweedes te eindigen. We moeten hoe dan ook Europa League halen. Zo'n prestaties neerzetten als promovendus blijft iets moois."

Undav beseft dat de titel zo goed als zeker naar Club Brugge gaat. "Club Brugge heeft deze wedstrijd gewonnen en wij niet, zo simpel is 't. Ze zijn kampioen. We hebben ze reeds gefeliciteerd op het veld. Ik zie Club de volgende twee wedstrijden zeker niet verliezen."