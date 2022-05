Felice Mazzu (Union) likt zijn wonden na zure nederlaag bij Club Brugge: "In de eerste helft stond er maar één ploeg op het veld"

Net als afgelopen zondag had Union het overwicht. Net als afgelopen zondag miste de promovendus de kansen en net als afgelopen zondag betaalden ze dat cash tegen een uitgekookt Club Brugge. "Heel België moet fier zijn op ons", aldus Mazzu.

Wat kwam de nederlaag in Jan Breydel hard aan bij al wie Union een warm hart toedraagt. De teleurstelling droop ook meer dan anderhalf uur na de wedstrijd nog van het gelaat van Felice Mazzu. "Ik ben enorm fier, hopelijk is heel België dat. Vandaag waren we alweer beter dan de wellicht toekomstige kampioen. We creëerden genoeg kansen om te scoren. In de eerste helft stond er maar één ploeg op het veld. Dit is een mokerslag voor iedereen, maar we mogen fier zijn", trachtte Mazzu positief te blijven.

Mazzu wil zich nog niet neerleggen bij een titel van Club Brugge. Al beseft hij dat een sprookje wel erg veraf is. "Er blijven nog twee matchen over, en die gaan we spelen om te winnen. We zullen er alles aan doen om de jongens klaar te stomen, want ze zitten erg diep op dit moment. Waar het schip ook strandt, we mogen fier zijn op wat we dit seizoen verwezenlijkt hebben."

Oplapwerk

De komende dagen zal er veel oplapwerk nodig zijn. Fysiek, maar nog meer mentaal. "Mijn spelers verdienen niet om met nul punten achter te blijven na deze twee wedstrijden tegen Club Brugge. Als je niet goed speelt en je verliest tegen een betere tegenstander, dan moet je dat accepteren. Maar dat was hier niet het geval. In de voorbije matchen waren er veel momenten waarin we de betere ploeg waren. We hebben hen pijn gedaan met onze infiltraties, maar we moeten nog groeien in de belangrijke momenten. Een gebrek aan efficiëntie en een ijzersterke Mignolet deden ons de das om, in de vier confrontaties van dit seizoen. In die vier matchen creëerden we 15 goeie kansen en scoorden we... nul keer. Wel, dat zegt alles", besluit Mazzu.