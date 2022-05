De Ketelaere blijft realistisch na zege: "Het kan nog mislopen, maar het zou toch echt niet mogen."

Charles De Ketelaere beseft dat de titel nu echt wel binnen handbereik is. De belofte van het jaar wil zo snel mogelijk een eind maken aan de titelstrijd. Als Club zondag wint of beter doet dan Union is het kampioen.

"Ik voel een enorme ontlading na deze wedstrijd. Het gevoel dat het nog niet over is overheerst nog wel. Ik heb geen mening over het verloop van de wedstrijd, in de Play Offs moet je zo'n wedstrijden winnen en dat hebben we vandaag gedaan. Zes op zes en geen doelpunt tegen, dat is het belangrijkste. Uiteindelijk telt het resultaat."

De Ketelaere wil zo snel mogelijk die derde landstitel op rij binnenhalen. "Zondag afmaken. Hoewel een punt genoeg kan zijn wil ik liever winnen, anders moeten we nog wachten op de resterende wedstrijd tussen Anderlecht en Union. Het kan nog mislopen, maar het zou toch echt niet mogen."

Tot slot was De Ketelaere onder de indruk van de Brugse aanhang vandaag. "Ik heb het zelden op deze manier meegemaakt. Ik heb wat pech gehad met corona afgelopen jaren, maar dit was veruit de beste avond. Het was fantastisch om de supporters zo bezig te zien. Ik kon blijven gaan vandaag. Bij Club Brugge weet je dat de twaalfde man een aandeel heeft in de titel."