"Toen ik die bal van Nielsen binnen zag gaan dacht ik: 'F*ck, het zal toch niet waar zijn?'"

Denis Odoi pakte met Club zes op zes tegen Union en is zo meer dan ooit op titelkoers. Hoewel het gisteren ook anders had kunnen aflopen. De late gelijkmaker van Nilsen werd in blessuretijd afgekeurd wegens buitenspel.

"Toen ik die bal van Nielsen zag binnen gaan dacht ik echt 'f*ck, het zal toch niet waar zijn?' Ik heb de beelden nog niet herbekeken, maar in zo'n fase van de wedstrijd mogen we eigenlijk geen kansen meer tegen krijgen, zeker niet met 10 tegen 11. Union is een hele goede ploeg en het is knap dat ze nu staan waar ze nu staan. Het keerpunt van de wedstrijd was zeker en vast de rode kaart. We kregen meer ruimte om te voetballen. "

Odoi was ondanks de overwinningen tegen Union niet tevreden over het spel. "We hebben in de wedstrijden tegen Union zeker niet ons beste spel getoond. Het is niet hetzelfde voetbal als we voor de Play Offs hebben laten zien, maar we bewijzen wel dat we de belangrijke wedstrijden kunnen winnen. Drie punten is het belangrijkste op het einde van de dag."

Odoi wil zondag al kampioen spelen op Antwerp. "Zondag zijn de drie punten het enige wat telt. We gaan vol voor de overwinning. Thuis tegen Anderlecht kampioen spelen zou mooi zijn voor de supporters, maar geef me die beker zondag maar."