Eddy Snelders ziet dé kampioenenmaker van Club Brugge: "Zijn verdienste is enorm"

De titel is zo goed als binnen voor Club Brugge. En daar heeft het toch wel een speler in het bijzonder voor te danken.

Eddy Snelders analyseert voor Sporza de titelstrijd en beseft dat het gespeeld is in het voordeel van Club Brugge.

Mignolet

"Simon Mignolet had een dipje voor nieuwjaar, maar de voorbije weken heeft hij enkel maar punten gewonnen", aldus Snelders.

"Tegen Union opnieuw. Zijn verdienste in al die clean sheets was enorm. Het is gespeeld nu, voor Union zal dit extra pijn doen."